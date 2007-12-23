افزایش امنیت مرزها برای جلوگیری از قاچاق سوخت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در جلسه علنی امروز در دفاع از لایحه اصلاح بند (ه) تبصره 13 قانون بودجه 86 کل کشور در مورد تقویت امنیت استانها و انسداد مرزها، اظهار داشت: هر قدمی که در انسداد مرزها برداریم از قاچاق سوخت که 90 درصد قاچاق کشور است و نفع مستقیم آن به وزارت نفت می رسد جلوگیری کرده ایم.

وی درباره اقدامات صورت گرفته در پی اختصاص بودجه مناسب به این امر در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در حوزه راه مرزی هزار هفتصد و شش کیلومتر قرار داد بستیم که 40 درصد آن را اجرا کردیم و این شامل عملیات خاکی، شن ریزی و آسفالت است.

پورمحمدی تصریح کرد: 290 پاسگاه آب نداشت که 75 درصد آن آبرسانی شده و 415 پاسگاه مرزی برق نداشت که 84 درصد از این تعداد پاسگاه برق رسانی شده است. همچنین 15 پاسگاه که خالی بوده، 40 درصد پیشرفت عملیات ساختمانی برای احداث داشته است و 40 درصد پیشرفت در احداث 63 برجک نگهبانی درمرز داشته ایم.

وی گفت: در انسداد 534 کیلومتر مرز، 45 درصد پیشرفت داشته ایم در روستاهای صفر مرزی تقویت بسیج انجام داده ایم و 61 پایگاه بسیج را برای انسداد مرز تقویت کرده ایم و 75 درصد در پایگاه های پیشرفت داشته ایم.

پورمحمدی افزود: 333 واحد خانه سازمانی برای مرزبانان در نظر گرفته ایم و در دست ساخت است که 35 درصد پیشرفت داشته است.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: انسدادهای نقاط مرزهای آبی و 74 اسکله نگهبانی داریم که 60 درصد آن انجام شده است. مرمت 290 پاسگاه مرزی در دستور کارمان بود که 45 درصد آن انجام شده است.

با این میزان عملیات انجام شده 70 میلیارد تومان در همین 9-8 گذشته عملیات انجام شده است و طبق توافقی که با وزارت نفت داشتیم 150 میلیارد تومان قرارداد امضا کرده ایم.

وی افزود: فقط به خاطر مشکلی که دیوان محاسبات و ذی حساب ایجاد کرد و به خاطر انضباط مالی 50 میلیارد تومان را کلا به خزانه برگرداندیم .

پورمحمدی یادآور شد: در بخش دوم که دولت الکترونیک است خود نمایندگان در تبصره 13 تصویب کردند که برای کاهش سفراز صرفه جویی بودجه نفت استفاده کنیم و مهمترین مورد برنامه کاهش سفر در دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک است.

وزارت کشور با گستردگی و همت در همه ارکان کشور عملیاتش را انجام داده و تمام فرمانداری های ما مجهز شدند و تا آخر سال بخشداری های مجهز می شوند ومرکز خدمات اداری از بخش گرفته تا سطوح بالاتر به صورت الکترونیک انجام خواهد شد که کل راندمان را افزایش خواهیم داد و عملا کاهش هزینه شهروندان را با کاهش سفر خواهیم داشت.

وی در پایان سخنان خود گفت: یک بخش هم کمک امنیتی است که به همه استانهای کشور کمک خواهیم کرد.