افزایش سطح آموزشها اولویت اصلی اداره فنی و حرفه ای کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نادر فخری، صبح امروز در جریان بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای واحد برادران سقز افزود: خوشبختانه در دولت نهم توجه به حوزه فنی و حرفه ای بیشتر شده و بر همین اساس اولویت کاری ما در استان کردستان بالا بردن سطح آموزش افراد است.

وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات بیشتر به کارآموزان مهارت دیده، آموزش های آزاد و نظارت کامل و بیشتر بر نیروها و آموزشگاه های تحت پوش از دیگر برنامه های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان به شمار می رود.

فخری با اشاره به اهمیت و نقش نظارت بر آموزش اظهار داشت: نظارت مکمل فعالیت و عملکرد آموزش فنی و حرفه ای است و باید به آن توجه ویژه ای شود تا عملکرد آماری و کمی به صورت کیفی درآید.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کردستان خاطرنشان کرد: در سایه تعامل و هم اندیشی می توان در پیشبرد برنامه ها و اهداف عالیه سازمان آموزش فنی و حرفه ای بیش از پیش گام برداشت.

فرماندار سقز نیز در این دیدار بیان داشت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و اهتمام ویژه دولت نهم به ویژه شخص رئیس جمهور به توسعه برنامه های آموزشی و اشتغالزایی برای سرو سامان دادن به زندگی جوانان کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.

کریم افشاریان عنوان کرد: جوانان این منطقه با مهارت آموزی در مراکز فنی و حرفه ای در ایجاد بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده موجب اشتغالزایی و رفع بیکاری در این خطه از میهن اسلامیمان باشند.