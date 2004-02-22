منتخبين مجلس هفتم همه توان خود را در راه سربلندي ايران و حل مشكلات مردم به كارگيرند

به گزارش خبرگزاري مهر در اين اطلاعيه آمده است: سپاس و تكريم نثار مردم سلحشور ، حماسه آفرين و آرمان خواه ايران اسلامي باد كه انتخابات هفتمين دوره انتخابات مجلس را به صحنه نمايش اقتدار ، يكپارچگي و پايبندي به ميراث گرانبهاي شهيدا و ايثارگران و آرمانهاي والاي امام راحل (ره) مبدل ساختند و بار ديگر همه مستكبران و دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي را مايوس و قلوب عاشقان اين نهضت الهي را شاد و اميدوار كردند.

در پايان اين اطلاعيه با سپاس به درگاه ايزد منان و ارج نهادن به همت والا و شعور انقلاب ملت عزيز و حماسه ساز ايران آمده است:

بر نمايندگان ملت و منتخبين مجلس هفتم و همه خدمتگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران فرض است كه خود را وامدار ملت عظيم الشان و متعهد به حفظ و حراست از دستاوردهاي گرانسنگ انقلاب اسلامي بدانند و همه توش و توان خود را در راه سربلندي ، آباداني و حل مشكلات مردم فهيم و قدرشناس ايران و تحقق اهداف متعالي انقلاب اسلامي به كار گيرند.