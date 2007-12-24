900 عضو شوراهای شهر و روستای استان مرکزی با آموزشهای مهارتی آشنا شدند

غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: ‪ 835‬شورای اسلامی روستایی با دو هزار و ‪ 675‬عضو در استان مرکزی فعال هستند.

وی افزود: بر اساس این الگوی کشوری از هر شورای سه نفره روستایی، یک نفر و از شوراهای پنج نفره دو نفر در آموزشها شرکت کردند.

فتح آبادی خاطرنشان کرد: آشنایی با شرح وظایف شوراها، قوانین مدنی و بخشنامه‌ ها و برنامه ‌های دولتی، ضوابط مالی، ارتباط با دهیاریها و دستگاه های اجرایی و آشنایی با وظایف آنها و مهارتهای برنامه ‌ریزی و اجرا از جمله آموزشهای این دوره است.

وی بیان داشت: این طرح در سطح شوراهای هفت شهرستان استان مرکزی به مدت شش ماه به مرحله اجرا درآمده است.