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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۵۹

900 عضو شوراهای شهر و روستای استان مرکزی با آموزشهای مهارتی آشنا شدند

اراک - خبرگزاری مهر: ‪ 900‬عضو شوراهای‌ روستایی استان مرکزی در سال جاری، آموزشهای مهارتی و مقررات و قوانین را فرا گرفتند.

غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک  اظهار داشت: ‪ 835‬شورای اسلامی روستایی با دو هزار و ‪ 675‬عضو در استان مرکزی فعال هستند.

وی افزود: بر اساس این الگوی کشوری از هر شورای سه نفره روستایی، یک نفر و از شوراهای پنج نفره دو نفر در آموزشها شرکت کردند.

فتح آبادی خاطرنشان کرد: آشنایی با شرح وظایف شوراها، قوانین مدنی و بخشنامه‌ ها و برنامه ‌های دولتی، ضوابط مالی، ارتباط با دهیاریها و دستگاه های اجرایی و آشنایی با وظایف آنها و مهارتهای برنامه ‌ریزی و اجرا از جمله آموزشهای این دوره است.

وی بیان داشت: این طرح در سطح شوراهای هفت شهرستان استان مرکزی به مدت شش ماه به مرحله اجرا درآمده است.

کد مطلب 609700

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