داستانهای طنز 2007 آمریکا در یک کتاب گرد آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمازون، این کتاب شامل 39 داستان از 39 طنزنویس معاصر آمریکاست که از میان صدها داستان منتشر شده در نشریات و کتابها انتخاب شده است. "کریس ویر" و "آن الیزابت مور" کار گردآوری آثار را برعهده داشته اند.

"سوراخ سیاه" نوشته چارلز برن، "تو خودمونیم" از مریم کاتین، "خانه مسخره" اثر آلیسون بچدل، "رشته نوری" اثر آدریان توماین و... از داستانهای این مجموعه است. لیندا باری، سوفی کرام، سامی هارخام، دیوید هیتلی، گیلبرت هرناندز، بن کاچور، آندرز نیلن و گری پانتر برخی طنزنویسان این کتاب هستند.

داستانهای طنز کتاب براساس میزان استقبال مردم آمریکا از آن آثار انتخاب شده اند. این کتاب مصور به دنبال انتشار "100 داستان برجسته طنز آمریکا در سال 2006" منتشر شده است.