تصادفات خسارتی جاده ای استان تهران 18 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار رضا زارعی پیش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: در آذرماه امسال در جاده های استان تهران 25 تصادف فوتی اتفاق افتاد که منجر به فوت 28 نفر شد، همچنین 128 تصادف جرحی رخ داد و 125 نفر مجروح شدند که این آمار نسبت به زمان مشابه در سال گذشته سه درصد افزایش داشته باشد.

وی افزود: در این ماه هزار و 764 مورد تصادف خسارتی اتفاق افتاد که نسبت به سال گذشته 18 مورد کاهش داشته است.

این مسئول در خصوص تصادفات درون شهری نیز یادآور شد: در این ماه 13 تصادف فوتی، دو هزار و 921 تصادف خسارتی و هزار و 530 تصادف جراحتی رخ داد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش داشته است.

سردار زارعی خاطرنشان کرد: 910 جرم در آذرماه در استان تهران رخ داده است که منجر به دستگیری 572 مورد دستگیری و کشف 1383 جرم شده است.

وی عنوان کرد: در این ماه نسبت به زمان مشابه سال گذشته در حوزه سرقت 12 درصد کاهش، در حوزه قتل 36 درصد کاهش و در حوزه کلاهبرداری 47 درصد و در جرائم عنف 12 درصد افزایش جرم داشته ایم.

فرمانده نیروی انتظامی استان تهران با اشاره به کشف نیم تن مواد مخدر در آذرماه امسال، ادامه داد: در زمینه مواد مخدر در ماه گذشته هزار و 425 نفر دستگیر شدند که 52 نفر قاچاقچی، 356 نفر توزیع کننده، 12 نفر نگهدارنده بوده اند و بقیه مصرف کننده بودند که به مراکز درمانی ارجاع شده اند.

این مسئول تاکید کرد: بیشترین مواد کشف شده مربوط به تریاک با میزان 400 کیلوگرم بوده است و حشیش، هروئین، کراک و شیشه از دیگر محصولات کشف شده بوده است.