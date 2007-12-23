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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۳۸

سردار زارعی:

تصادفات خسارتی جاده ای استان تهران 18 درصد کاهش یافت

تصادفات خسارتی جاده ای استان تهران 18 درصد کاهش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان تهران گفت: تصادفات خسارتی برون شهری آذرماه استان تهران نسبت زمان مشابه در سال گذشته 18 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار رضا زارعی پیش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: در آذرماه امسال در جاده های استان تهران 25 تصادف فوتی اتفاق افتاد که منجر به فوت 28 نفر شد، همچنین 128 تصادف جرحی رخ داد و 125 نفر مجروح شدند که این آمار نسبت به زمان مشابه در سال گذشته سه درصد افزایش داشته باشد.

وی افزود: در این ماه هزار و 764 مورد تصادف خسارتی اتفاق افتاد که نسبت به سال گذشته 18 مورد کاهش داشته است.

این مسئول در خصوص تصادفات درون شهری نیز یادآور شد: در این ماه 13 تصادف فوتی، دو هزار و 921 تصادف خسارتی و هزار و 530 تصادف جراحتی رخ داد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش داشته است.

سردار زارعی خاطرنشان کرد: 910 جرم در آذرماه در استان تهران رخ داده است که منجر به دستگیری 572 مورد دستگیری و کشف 1383 جرم شده است.

وی عنوان کرد: در این ماه نسبت به زمان مشابه سال گذشته در حوزه سرقت 12 درصد کاهش، در حوزه قتل 36 درصد کاهش و در حوزه کلاهبرداری 47 درصد و در جرائم عنف 12 درصد افزایش جرم داشته ایم.

فرمانده نیروی انتظامی استان تهران با اشاره به کشف نیم تن مواد مخدر در آذرماه امسال، ادامه داد: در زمینه مواد مخدر در ماه گذشته هزار و 425 نفر دستگیر شدند که 52 نفر قاچاقچی، 356 نفر توزیع کننده، 12 نفر نگهدارنده بوده اند و بقیه مصرف کننده بودند که به مراکز درمانی ارجاع شده اند.

این مسئول تاکید کرد: بیشترین مواد کشف شده مربوط به تریاک با میزان 400 کیلوگرم بوده است و حشیش، هروئین، کراک و شیشه از دیگر محصولات کشف شده بوده است.

کد مطلب 609706

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