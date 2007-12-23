تکذیب اعطای مجوز تربیت دستیار به دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید امیر محسن ضیایی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اعلام خبر اعطای مجوز به دانشگاه آزاد اسلامی برای تربیت دستیاری بالینی گفت: دانشگاه آزاد برای 4 رشته جراحی، داخلی، زنان و اطفال درخواست راه اندازی دوره دستیاری در چند واحد خاص این دانشگاه ارائه داده است که پس از بررسی امکانات در خصوص اعطای مجوز تصمیم گیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین پذیرش از طریق آزمون دستیاری کشوری صورت می گیرد، فیلدهای آموزشی باید توانایی تربیت دستیار داشته باشند و دریافت شهریه نیز نباید در دوره دستیاری دانشگاه آزاد صورت گیرد.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت در خصوص امکان حضور بخش خصوصی در ایجاد واحدهای بین المللی آموزش پزشکی گفت: تأسیس مراکز آموزش عالی در بخش خصوصی سیاست دولت است و کاهش تصدی گری در این بخش از سوی دولت پیگیری می شود و بهتر است که سرمایه های مردم در جهت تولید علم و ایجاد نیروی انسانی متخصصی صرف شود.

وی افزود: در این راه باید با نگاه موثر به نیازهای منطقه به این مسئله نیز توجه کنیم که بسیاری از علاقمندان به تحصیلات تکمیلی در کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران را کشوری امن برای تربیت دانشجو می دانند و به توانایی آموزشی ایران اعتقاد دارند.

ضیایی یادآور شد : بر اساس مقررات، بخش خصوصی می تواند هیئت موسس را خود را معرفی و میزان امکانات را اعلام کند و با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای گسترش موافقت اصولی خود را به این بخش اعلام می کند. این بخش می تواند پس از دریافت موافقت اصولی امکانات خود را تأمین کند و در نهایت مجوز بهره برداری دریافت کند. تاکنون نیز دو مجوز به این ترتیب داده شده است که تنها منوط به مناطق آزاد نیز نبوده است.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت در خصوص پذیرش بدون آزمون کاردان فوریتهای پزشکی در برخی از دانشگاههای علوم پزشکی مناطق محروم گفت: کاردانهای فوریت پزشکی یکی از نیازهای کشور است و با توجه به آمار بالای مرگ و میر در جاده ها این افراد می توانند نقش مهمی در رسیدگی سریع به مصدومان جاده ای داشته باشند.

وی گفت: پذیرش بدون آزمون یکی از راهکارهای پذیرش است که برای یک نوبت به این دانشگاهها اجازه داده شده است که به صورت بومی پذیرش انجام دهند. شیوه نامه تربیت کاردان فوریتهای پزشکی در دوره آینده پذیرش به برنامه رسمی تبدیل می شود و به زودی شیوه پذیرش به صورت یکسان انجام می گیرد.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی وزارت بهداشت در خصوص امکان ایجاد رشته دستیاری ژنتیک پزشکی خاطرنشان کرد: رشته ژنتیک پزشکی و اپیدمیولوژی بالینی در حال حاضر در دوره دکتری تخصصی در دانشگاهها تدریس می شوند و پیشنهادی از سوی دانشگاهها برای تبدیل این رشته ها به دستیاری بالینی ارائه نشده است.