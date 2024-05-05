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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۳۲

فرمانده انتظامی گچساران:

دو سارق حرفه ای و سابقه دار احشام در گچساران دستگیر شدند

دو سارق حرفه ای و سابقه دار احشام در گچساران دستگیر شدند

یاسوج- فرمانده انتظامی گچساران گفت: دو سارق حرفه ای و سابقه دار احشام دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان خادمیان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: متهمان در بازجویی‌های اولیه به ۳۸ فقره سرقت احشام در سطح شهرستان اعتراف کردند.

وی بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت و مأموران با هماهنگی مقام قضائی و با تلاش شبانه روزی و تحقیقات و رصد اطلاعاتی، موفق به شناسایی دو سارق حرفه‌ای و سابقه دار شدند.

خادمیان افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۵۲ رأس احشام مسروقه را کشف و ضبط کردند و این سارقان حرفه‌ای در عملیاتی از سوی پلیس آگاهی شهرستان دستگیر و به یگان انتظامی انتقال داده شدند.

وی تصریح کرد: همچنین در این راستا یک دستگاه خودروی پژ و۴۰۵ و یک دستگاه خودروی پژو پارس متعلق به سارقان نیز توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6097099

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    نظرات

    • مجید IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      7 0
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      یک هفته دیگه آزاد میشن
    • ناشناس IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      5 0
      پاسخ
      سلام شاید هم همین حالا آزادشان کردن
    • علی IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      3 0
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      لطفا با قاچاق دام مبارزه کنید که باعث شده قیمت گوشت سرسام آور بشه.
    • IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      کسی میدونه کی هستن??
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      والا ۷ تا از من بردن .ولی متاسفانه پارتیشو قوی بود ازاد ازاد میگردن ...یاسوج پارتی بازی
    • IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      0 2
      پاسخ
      هرچه قانون اسلام میگه اعمال کنید دست یه سارق قطع کنید تا مردم با امنیت خا طر زندگی کنند
      • علی IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
        1 0
        اون بدبختی که کارگیرش نمیاد بیکار هست دراین دوره زمونه تو جای اوچکارمیکنی هنوز مریض نشده که پول نداشته باشی ببینم دست به چه کاری میزنی

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