دو سارق حرفه ای و سابقه دار احشام در گچساران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان خادمیان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: متهمان در بازجویی‌های اولیه به ۳۸ فقره سرقت احشام در سطح شهرستان اعتراف کردند.

وی بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت و مأموران با هماهنگی مقام قضائی و با تلاش شبانه روزی و تحقیقات و رصد اطلاعاتی، موفق به شناسایی دو سارق حرفه‌ای و سابقه دار شدند.

خادمیان افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۵۲ رأس احشام مسروقه را کشف و ضبط کردند و این سارقان حرفه‌ای در عملیاتی از سوی پلیس آگاهی شهرستان دستگیر و به یگان انتظامی انتقال داده شدند.

وی تصریح کرد: همچنین در این راستا یک دستگاه خودروی پژ و۴۰۵ و یک دستگاه خودروی پژو پارس متعلق به سارقان نیز توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.