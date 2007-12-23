رشد 62 درصدی صدور و تمدید کارت بازرگانی در اتاق تهران

به گزاری خبرگزاری مهر، براساس اعلام واحد امورعضویت وکارت بازرگانی اتاق تهران، درطول آذرماه، تعداد هزارو263 کارت بازرگانی صادروتمدید شده است که 365 کارت بیشتر ازمدت مشابه سال گذشته بوده است.

با ثبت این آمار در واحد عضویت اتاق تهران تعداد کارت های صادروتمدید شده 9ماه گذشته در بزرگ ترین اتاق بازرگانی کشوربه عدد 10هزارو709 کارت رسیده است که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4هزارو130 کارت افزایش یافته است.

اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران درنیمه اول سال 1386 به تنهایی، 48 درصد کل کارت های بازرگانی صادرویا تمدید شده توسط 33اتاق شهرستانی را به خوداختصاص داده است.

درتازه ترین آماری که از فعالیت اتاق های شهرستان ها منتشرشده است، اتاق تهران دردوره شش ماهه منتهی به شهریورماه، تعداد 6هزارو908کارت از مجموع 14هزارو325 کارت بازرگانی سراسرکشورراصادروتمدید کرده است که این رقم معادل 48درصد کل عضویت ها راشامل می شود.

پس ازاتاق تهران که بزرگ ترین باشگاه جامعه بازرگانی وتولیدی کشورمحسوب می شود، بیشترین کارت بازرگانی دراتاق اصفهان وپس ازآن دراتاق های مشهد وتبریز صادروتمدید شده است.

آمارها نشان می دهد درشش ماه گذشته، تعداد 912 کارت دراتاق اصفهان ،818کارت دراتاق مشهد و722 کارت بازرگانی دراتاق تبریز،صادروتمدید شده است.ازسوی دیگر براساس آمارهای ارایه شده از سوی واحد عضویت اتاق تهران، میزان صدور وتمدید کارت بازرگانی درمهرماه امسال دراتاق تهران، 1222کارت اعلام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته،424 کارت،بیشتر صادرویاتمدید شده است.

به این ترتیب تعداد کل کارت های صادرویاتمدید شده دراتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران تا پایان مهرماه به عدد 8هزارو130 می رسد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 3هزارو259 کارت، بیشترصادروتمدید شده است.