  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۴۴

تاریخ اولین پرواز بازگشت حجاج چهارم دی ماه اعلام شد

تاریخ اولین پرواز بازگشت حجاج چهارم دی ماه اعلام شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تاریخ اولین پرواز برای بازگشت حجاج را چهارم دی ماه جاری اعلام کرد.

رضا جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تاریخ اولین بازگشت پرواز حجاج را از زیارت بیت الله الحرام 4 دیماه عنوان کرد و گفت: شماره این پرواز 2002 است که ساعت 4 و 20 دقیقه بامداد در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: همچنین در این روز 14 پرواز از مقصد جده به فرودگاه های تهران، اهواز، شیراز و اصفهان انجام خواهد شد که تا ساعت 21 و 20 دقیقه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشوری جهت انجام عملیاتی ایمن، سالم و با حداقل تاخیر هماهنگی های لازم با بخشهای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی و مدیران کل فرودگاه ها را به عمل آورده است.

جعفرزاده، تاریخ آخرین پرواز بازگشت حجاج را 22 دی ماه جاری ذکر کرد و گفت: این پرواز با شماره 5314 از سوی هواپیمایی سعودی به مقصد تهران خواهد بود.

کد مطلب 609714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها