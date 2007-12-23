تاریخ اولین پرواز بازگشت حجاج چهارم دی ماه اعلام شد

رضا جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تاریخ اولین بازگشت پرواز حجاج را از زیارت بیت الله الحرام 4 دیماه عنوان کرد و گفت: شماره این پرواز 2002 است که ساعت 4 و 20 دقیقه بامداد در فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: همچنین در این روز 14 پرواز از مقصد جده به فرودگاه های تهران، اهواز، شیراز و اصفهان انجام خواهد شد که تا ساعت 21 و 20 دقیقه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشوری جهت انجام عملیاتی ایمن، سالم و با حداقل تاخیر هماهنگی های لازم با بخشهای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی و مدیران کل فرودگاه ها را به عمل آورده است.

جعفرزاده، تاریخ آخرین پرواز بازگشت حجاج را 22 دی ماه جاری ذکر کرد و گفت: این پرواز با شماره 5314 از سوی هواپیمایی سعودی به مقصد تهران خواهد بود.

