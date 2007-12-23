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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۴۳

نمایشگاه پوستر کودک در نگارخانه رضوان مشهد برپا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه پوستر کودک در نگارخانه رضوان مشهد به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در راستای تحقق اهداف ترویجی خود و به منظور معرفی آثار برگزیده 40 نفر از هنرمندان کشور، اقدام به برگزاری نمایشگاه پوستر کودک در نگارخانه رضوان شهر مشهد مقدس کرد.

در این نمایشگاه که صبح امروز افتتاح شد، تعداد 60 پوستر با موضوع کودک به صورت لمینت عرضه شد.

ساعت 16 امروز نیز علیرضا مصطفی زاده استاد گرافیک دانشگاه هنرهای زیبای تهران در موضوع خلاقیت و تبلیغات ایراد سخن خواهد کرد.

نمایشگاه پوستر کودک که با حضور جمع کثیری از اساتید، هنرمندان و هنردوستان افتتاح شد تا ششم دی ماه ادامه خواهد داشت و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 19 به طور آزاد و رایگان از آن بازدید نمایند.

این نمایشگاه در محل نگارخانه رضوان وابسته به موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی واقع در کوهسنگی 17، پلاک 16 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 609716

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