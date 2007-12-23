استفاده از صفحه LCD برای خم کردن نور در هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، از نور همواره این تصور در ذهن ایجاد می شود که به صورت مستقیم سیر کند اما با استفاده از فناوریهای نوین به نظر می رسد که بتوان پرتوهای نوری خمیده در هوا را نیز متصور شد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، محققان دانشگاه فلوریدای مرکزی از نمایشگر کریستالی مایعی -مشابه صفحات به کار رفته در لپ تاپ و ماشین حسابها- برای خم کردن پرتوهای نوری استفاده کردند.

500 هزار پیکسل این صفحه نمایشگر برای کنترل چگونگی عبور پرتوهای نوری از هر یک از آنها و در ادامه خم شدن پرتوی نوری ، برنامه ریزی شدند.

در این پروژه دانشمندان پرتوی لیزری به عرض نیم اینچ را از درون این صفحه عبور داده و شاهد خم شدن آن به ازای یک میلیمتر در هر 35 سانتیمتر از پرتوی لیزری بودند.