به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان ظهر یکشنبه ضمن حضور در اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: باید برای سرعت بخشیدن اشتغال جوانان درامر مهارت و پیوند اداره کل آموزش فنی و حرفهای با مجموعههای تحقیقاتی، فرهنگی، صنعتی و محله محور برنامهریزی داشت.
وی افزود: تقاضا و نیاز افراد به مهارت باید پیگیری و عملی شود.
فرماندار اصفهان در بحث عفاف و حجاب در بخش دولتی و غیردولتی گفت: رسیدگی به موضوع عفاف و حجاب باید در اولویت قرار بگیرد و مسؤولیت همه دستگاهها در خصوص اصل عفاف و حجاب و حدود شرعی و قانونی است که دستگاهها باید رعایت و به وظایف حاکمیتی شأن عمل کنند و رسیدگی به تکالیف تعریف شده است که باید راهکارهای مورد نظر آن مطرح و پیگیریهای لازم انجام شود.
در ادامه محمدرضا مصلحی بر تصویب اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور پس از ۵۰ سال گزارشی ارائه کرد و افزود: ضوابط اجرایی کارگروه توسعه مهارت در استان یکی از موارد مهم این اساسنامه است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان ادامه داد: هم افزایی دستگاههای اجرایی با اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان بر امر مهارت آموزی در استان کمک فراوانی به افراد جامعه میکند.
وی درادامه خواستار تسریع در روند پروانه صندوق کارگشایی مهارت به اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان شد.
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