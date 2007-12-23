ارائه 170 طرح تجاری وزارت نفت به سرمایه گذاران

به گزارش خبرگزاری مهر، نازیلا عاکفیان گفت: هدف حضور اداره کارآفرینی و اشتغال وزارت نفت در نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری کیش توسعه موضوع کارآفرینی است، زیرا امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه محسوب می شود.

مدیرکل کارآفرینی و اشتغال وزارت نفت افزود: وجود انسانهای کارآفرین موجب ایجاد بستر ظهور موفقیتها می شود و در این ارتباط وظیفه سازمانهای پویا، کشف و پرورش افراد خلاق و کارآفرین است که در این راستا اداره کل کارآفرینی و اشتغال وزارت نفت با جمع آوری اطلاعات تمام طرحهای قابل سرمایه گذاری در صنعت نفت در نمایشگاه حضور خواهد داشت.

به گفته وی، این اداره کل با هدف ارائه اطلاعات مذکور به علاقه مندان سرمایه گذاری، برقراری ارتباط و تعامل پویا و سازنده با سرمایه گذاران در نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری شرکت خواهد کرد.

در ایام برگزاری این نمایشگاه، غرفه صنعت نفت که متشکل از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و اداره کل کارآفرینی و اشتغال وزارت نفت خواهد بود، آماده پاسخگویی و برقراری ارتباط موثر با علاقه مندان به سرمایه گذاری در این بخش است.

اولین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری از 18 تا 21 دی ماه سال جاری در جزیره کیش برگزار می شود.

