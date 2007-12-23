قتل در استان تهران 22 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار رضا زارعی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 9 ماه گذشته، 108 نفر به قتل رسیدند که منجر به دستگیری 93 نفر شده است.

وی افزود: پلیس استان تهران نسبت به سال گذشته با دستگیری 86 درصد از قاتلان، 17 درصد رشد در کشف قاتلان داشته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: 70 درصد مقتولان مرد و 30 درصد زنان بوده اند که 88 درصد از آنان تابعیت ایرانی و 12 درصد تابعیت خارجی داشته اند.

سردار زارعی یادآور شد: 28 درصد قتل ها از سوی وابستگان درجه یک به وقوع پیوسته است و فراوانی قتل ها در کرج، شهریار و ورامین بوده است.

وی در خصوص نحوه ارتکاب قتل ها نیز عنوان کرد: 12 مورد قتل با سلاح گرم، 51 مورد با سلاح سرد، 17 مورد ضرب و جرح و 15 مورد خفگی و بقیه نیز به نحوه های دیگر صورت گرفته است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان تهران ادامه داد: 35 مورد از قتل ها با انگیزه نزاع و درگیری، 24 مورد با انگیزه درگیری خانوادگی، 11 مورد با انگیزه های مفاسد اخلاقی، 12 مورد با انگیزه سرقت و دیگر قتل ها نیز با انگیزه های متفاوت صورت گرفته است.