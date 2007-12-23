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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۵۷

قتل در استان تهران 22 درصد کاهش یافته است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس استان تهران گفت: در 9 ماه امسال نسبت به سال گذشته، قتل در استان تهران 22 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار رضا زارعی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 9 ماه گذشته، 108 نفر به قتل رسیدند که منجر به دستگیری 93 نفر شده است.

وی افزود: پلیس استان تهران نسبت به سال گذشته با دستگیری 86 درصد از قاتلان، 17 درصد رشد در کشف قاتلان داشته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: 70 درصد مقتولان مرد و 30 درصد زنان بوده اند که 88 درصد از آنان تابعیت ایرانی و 12 درصد تابعیت خارجی داشته اند.

سردار زارعی یادآور شد: 28 درصد قتل ها از سوی وابستگان درجه یک به وقوع پیوسته است و فراوانی قتل ها در کرج، شهریار و ورامین بوده است.

وی در خصوص نحوه ارتکاب قتل ها نیز عنوان کرد: 12 مورد قتل با سلاح گرم، 51 مورد با سلاح سرد، 17 مورد ضرب و جرح و 15 مورد خفگی و بقیه نیز به نحوه های دیگر صورت گرفته است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان تهران ادامه داد: 35 مورد از قتل ها با انگیزه نزاع و درگیری، 24 مورد با انگیزه درگیری خانوادگی، 11 مورد با انگیزه های مفاسد اخلاقی، 12 مورد با انگیزه سرقت و دیگر قتل ها نیز با انگیزه های متفاوت صورت گرفته است.

کد مطلب 609722

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