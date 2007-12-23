نامزدهای مرحله نهایی بخش نقد و پژوهش ادبی بانوی فرهنگ مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام پاک آیین - دبیر جشنواره بانوی فرهنگ -، اسامی آثار را به این شرح اعلام کرد: "رویابینان بیدار" از ویدا احمدی، "شیوه نامه نقد ادبی" از مریم مشرف، "از این باغ شرقی" نوشته پروین سلاجقه، "جهان بینی توحیدی در شعر پروین اعتصامی" به قلم سید محمد برهانی، "مرگ نفس و جسم در مثنوی مولانا" از مهناز بازگیر، "جامعه شناسی در آثار سعدی" نوشته زهرا معبودی و "تجلی عرفان در داستانهای شاخص شاهنامه" از شیما ملکیان.

وی در ادامه درباره معیارهای بخشهای مختلف جشنواره بانوی فرهنگ از جمله بخش نقد و پژوهش ادبی گفت: منبع شناسی و درجه بندی منابع، جامعیت و مانعیت، سازگاری درونی، نقد منطقی اجزای پژوهش، برخورداری از سازمان علمی سخته، استخدام معیار، تحریر محل نزاع، نوآوری در مباحث نظری، قابلیت رجوع به عنوان ماخذ، پدیدارشناسی، مخاطب شناسی و نمایه سازی مناسب از معیارهای انتخاب کتابهای برتر در این جشنواره هستند.

وی نوآوری در آثار پژوهشی را اصلی ترین معیار جایزه اعلام کرد و ادامه داد: کیفیت پژوهشهای بانوان در سال 85 بسیار مطلوب بود و نوآوری در موضوع و روش در آنها لحاظ شده بود.

پاک آیین از اعلام اسامی هیئت داوران در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: نام بانوی داستان نویس پیشکسوتی که قرار است در جشنواره بانوی فرهنگ مورد تجلیل قرار گیرد فعلا اعلام نمی شود اما هدیه ما به ایشان 30 سکه بهار آزادی خواهد بود.

جشنواره بانوی فرهنگ همزمان با سالروز قیام مردم قم علیه کشف حجاب در 17 دی ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت برگزار می شود.