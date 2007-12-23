به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب علی حسین نیا در جلسه امروز شورای شهر ، افزود: سال آینده، نفت در ایران صد ساله و گاز 43 ساله می شود و این در حالی است که تهران بزرگترین مصرف کننده گاز در کشور است.

مدیر عامل شرکت گاز استان تهران یاد آور شد: در کل کشور 10 میلیون مشترک گاز وجود دارد که 2 میلیون از آنها در تهران هستند و از مجموع 12 میلیون و 900 هزار خانوار مصرف کننده گاز، حدود 3 میلیون و 800 خانوار در تهران از گاز استفاده می کنند.

وی همچنین با اشاره به ایمن سازی تاسیسات گاز ، خاطر نشان کرد: از اقدامات انجام گرفته در این خصوص ، جمع آوری 147 هزار شیر گاز در پیاده روها است که تاکنون 66 هزار شیر جمع آوری و به جای آنها شیرهای استاندارد نصب شده است که تا پایان سال 88 تمام شیرهای پیاده روها مناسب سازی می شوند.

حسین نیا با اشاره به اینکه برای کنترل خطوط لوله موجود در سطح استان، کلیه تاسیسات به تجهیزات اتوماتیک مجهز شده اند، افزود: تمامی ایستگاه های گاز درون شهری به لرزه نگاری مجهز شده اند و همه آنها در یک مرکز کنترل مانیتورینگ می شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان تهران همچنین از راه اندازی امداد موتوری خبر داد و تصریح کرد: به دلیل وجود ترافیک و نامطمئن بودن تردد، امداد موتوری را راه اندازی کرده ایم که ماموریت قطع، وصل و جلوگیری از خطر پذیری گاز را برعهده دارند.

وی تصریح کرد: از ماه آینده تعرفه های گاز جهت آشنایی شهروندی به همراه قبوض جدید به منازل ارسال می شود، چرا که بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، تعرفه گاز از سال 85 از 80 ریال به 100 ریال افزایش یافته است.

وی با اشاره به وجود 52 جایگاه سوخت گاز در تهران، افزود: 7 ایستگاه برای اتوبوس های شرکت واحد در نظر گرفته شده است ضمن آنکه 2800 دستگاه اتوبوس شرکت واحد گاز سوز تک سوخت هستند.

حسین نیا در ادامه یاد آور شد: تقریبا هر سه روز یک بار حادثه ای برای تاسیسات گاز شهری اتفاق می افتد که 30 درصد از آنها مربوط به عملیات های شهرداری و مابقی مربوط به شرکت های آب، برق، فاضلاب و ... است.