پلیس سمنان 515 جلسه آموزشی چهره به چهره برگزار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرهنگ حجت الله واعظی نژاد ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان با اشاره به طرح تعاملی پلیس، خانه و مدرسه اظهار داشت: بیشترین جلسات آموزشی برای گروه دانش آموزان، اولیاء و مربیان برگزار شده که 57 درصد از مجموع جلسات، مربوط به این گروه و در مدارس برگزار شده است.

وی افزود: در این مدت، 223 نمایشگاه آموزشی و آگاه سازی در مراکز عمومی و آموزشی در سطح استان برگزار شده و 4 هزار و 480 دقیقه برنامه آموزشی با همکاری صدا و سیمای استان تولید و پخش شده است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با اشاره به تنوع موضوعات آموزشی، آموزش مقررات رانندگی، آموزش مهارتهای اجتماعی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آموزشهای شیوه های ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی را از جمله موضوعات آموزشی در این جلسات نام برد.

سرهنگ واعظی نژاد چاپ بروشورهای آموزشی، چاپ مطالب آموزشی در مطبوعات و نصب تابلوها و بیلبردهای آموزشی در سطح شهر را از دیگر اقدامات آموزشی پلیس اعلام کرد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در نگاه جامعه محوری برای برقراری امنیت تنها به اقدامات انتظامی اکتفا نکرده، اظهار داشت: این نیرو تلاش می کند با بسترسازی فرهنگی و افزایش آگاهی های عمومی، سطح امنیت را ارتقاء بخشد.

واعظی نژاد خاطرنشان کرد: در نگاه جامعه محوری، پیشگیری حرف اول را می زند و جلب مشارکت عمومی برای توسعه امنیت از جایگاه بالایی برخوردار است.