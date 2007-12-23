رنجرز برای شکست بارسلونا به سلتیک کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، سلتیک به عنوان نخستین اسکاتلندی است که به دور یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا می کند و دراین مرحله با تیم پرقدرت بارسلونا دیدار خواهد کرد. رنجرز که در مرحله گروهی با بارسا دیدار کرده در نظر دارد تجارب خود را در اختیار سلتیک قرار دهد تا این تیم به مرحله بعد صعود کند.

رنجرز دو بار در مرحله گروهی با بارسا دیدار کرد. این تیم در ایبراکس موفق شد بارسا را متوقف کند و در نیوکمپ با نتیجه 2 بر صفر به این تیم باخت. اسمیت اعتقاد دارد تیم او تجارب ارزشمندی از این دو بازی به دست آورده است.

وی گفت: ما در دیدار با تیم بزرگ بارسا حریف دست و پا بسته ای نبودیم. البته من مطمئن نیستم گوردون استراکان ( مربی سلتیک) از ما کمک بخواهد. با این حال ما حاضریم به این تیم کمک کنیم.

تیم سلتیک در مرحله حذفی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا طی دو دیدار رفت و برگشت با بارسلونا دیدار خواهد کرد.