دستیابی ایران به دانش فنی ساخت تراکتور هوشمند / همکاری با بنز و ماز

داوود سینا مهر مجری این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 54 درصد کشت به صورت آبی و 46 درصد دیم است گفت: یکی از اساسی ترین مشکلات در بهره برداری از اراضی کوهپایه ای برای کشت دیم، محدودیت استفاده از تراکتور است چرا که تراکتور برای عبور از موانع طبیعی برای کسب بیشترین سطح تماس با زمین از چرخ عقب با قطر نسبتا زیاد استفاده می کند که این امر در مناطق شیب دار موجب ناپایداری و واژگون شدن تراکتور خواهد شد.

سینامهر به آمار کنسول ملی ایمنی مزرعه آمریکا اشاره کرد و افزود : بر این اساس در بین سالهای 1985 تا 1995، 51 درصد مرگ و میرهای مرتبط با حوادث تراکتور ناشی از واژگون شدن این دستگاه است.

وی با بیان اینکه این عامل منجر به تحقیقاتی در این زمینه شد، اظهار داشت: این سیستم مکاترونیکی ترکیبی از سامانه های الکترونیکی و ساختارهای مکانیکی است که قادر به اندازه گیری شیب و وضعیت تراکتور، پردازش داده ها، مونیتورینگ نتایج و صدور سیگنالهای اخطار و صدور سیگنال فرمان توقف تراکتور است.

مجری طرح توضیح داد: در این پروژه یک سیستم هوشمند طراحی و ساخته شد که با اندازه گیری مقدار شیب به صورت Online پایداری تراکتور را مونیتورینگ و با پیش بینی موارد بحرانی، راننده را از درجات خطر آگاه کرده و در صورت عدم توجه راننده ماشین متوقف می شود.

سینامهر با اشاره به این مطلب که این تراکتور قادر به انجام عملیات در شیب 45 درجه است تاکید کرد: به منظور کاهش آسیبهای فیزیولوژیکی راننده، تراکتور هوشمند به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر قابلیت حفظ تعادل در سطوح شیب دار، کابین راننده به دلیل اینکه از شاسی جدا است در هر زاویه از عملکرد، در حالت افقی باقی می ماند.

وی از نصب سیستم هوشمند در خودروهای نظامی خبر داد و به مهر گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی از سردمداران این تکنولوژی هستند و ایران نیز برای اولین بار به دانش فنی ساخت ادوات نظامی دست یافته است.

به گفته مجری طرح این سیستم قابل نصب بر روی کمپرسورها و کشنده ها است تا حرکت آنها در شرایط ویژه ای چون پیچها، زمینهای لغزنده و جاده های شیب دار به راحتی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: سیستم هوشمند نصب شده در این تراکتور در هواپیماها و قاره پیماها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما به دلیل گران بودن قابل نصب در خودروهای شخصی نیست.

سینا مهر با بیان اینکه این پروژه با همکاری بلاروس و آلمان در حال تولید است، خاطر نشان کرد: خط تولید تراکتور هوشمند که تکنولوژی ساخت آن از ایران است، در هامبورگ آلمان راه انداری شده است و 1750 دستگاه تراکتور نیز به فروش رسیده است ضمن آنکه راه اندازی خط تولید ادوات نظامی و وسایل حمل و نقل هوشمند در ایران با همکاری شرکت بنز و شرکت بلاروس ماز(MAZ) در دست اقدام است.