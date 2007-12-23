  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۰۶

بائو از الشعب جدا می شود / قطر مقصد آینده هافبک پیشین استقلال است

بائو از الشعب جدا می شود / قطر مقصد آینده هافبک پیشین استقلال است

میثم بائو هافبک ایرانی تیم فوتبال الشعب امارات با نظر مربی این تیم از جمع قرمزپوشان دبی خارج خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که مدت زمان همکاری میثم بائو با باشگاه الشعب امارات به بیش از سه ماه نرسیده است، مسئولان این باشگاه در صدد قطع همکاری با وی هستند.

بائو که در ابتدای فصل امارات شروع خوبی با الشعب داشت، در ادامه این رقابت ها نتوانست نظر مثبت مربیان جدید این تیم را جلب کند و با صلاحدید آنها از فهرست تیم خارج خواهد شد.

سرمربی تونسی تیم فوتبال الشعب که ضعف خط دفاعی لطمات زیادی را به تیمش وارد آورده، در صدد جبران این مشکل برآمده که در همین راستا جذب مدافعی خارجی را در دستور کار قرار داده است.

از آنجاییکه باشگاه های اماراتی نمی توانند بیش از 3 بازیکن خارجی داشته باشند مربیان تیم فوتبال الشعب تصمیم گرفتند از بین علی سامره، مهرزاد معدنچی و میثم بائو، نام هافبک فصل گذشته تیم استقلال را از فهرست تیم خارج کنند تا فرصت جذب بازیکن خارجی جدید را داشته باشند.

ظاهرا بازیکنی که قرار است جایگزین میثم بائو شود، ملیتی تونسی داشته و تخصص بازی در خط دفاع را دارد. او بزودی به تیم الشعب می پیوندد تا سرخپوشان دبی را در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های امارات همراهی کند.

میثم بائو که جدایی اش از تیم الشعب تقریبا قطعی شده است، پیشنهادی از یک تیم قطری دارد . وی که قصد ندارد مجددا به لیگ ایران بازگردد در صدد است تا با جدیت پیشنهاد تیم قطری را بررسی کرده و با این تیم قرارداد امضا کند. باشگاه اماراتی الشعب طبق قرارداد موظف است تمامی حق و حقوق میثم بائو را پرداخت کند، چراکه این قرارداد یکطرفه و از سوی باشگاه فسخ شده است.

کد مطلب 609733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها