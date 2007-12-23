فهرست اصولگرایان تحول خواه خراسان رضوی اعلام شد

مجتبی روزگاری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای حضور پررنگ تر و حداکثری مردم در صحنه انتخابات به لیست مورد نظر در استان دست یافتیم.

مسئول کمیته شهرستانهای جبهه اصولگرایان تحولخواه خراسان رضوی گفت: در حوزه انتخابیه مشهد حجت الاسلام محمد رضا فاکر، حجت الاسلام علی نهاوندی، مهدی برادران، سید مجتبی علوی و سید رشید اعرابی مقدم از سوی اصولگرایان تحول خواه انتخاب شدند.

وی افزود: در حوزه انتخابیه شهرستان بجنورد مرتضی صادقی (فرماندار سابق مانه و سلمقان)، در قوچان مهدی شوشتری (قاضی دادگستری)، در چناران محمد دهقان، در سبزوار علی بروغنی (رئیس سابق شورای اسلامی استان) و سید آبادی، در نیشابور حجت الاسلام حسین سبحانی نیا و حجت الاسلام سید علی حسینی (معاون سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان)، در کاشمر محمد اسکندری (مدیر کل سابق اداری مالی استانداری خراسان رضوی)، در گناباد حجت الاسلام مدنی، در تایباد اسداللهی (دبیر نظارت بر شورای حقوق شهروندی قوه قضائیه)و در شهرستان درگز علی سلمانی (سرپرست سابق روزنامه ایران در خراسان) به عنوان نماینده اصولگرایان تحول خواه در شهرستانها معرفی شدند.

روزگاری اظهار داشت: این افراد با توجه به شایستگی و عملکردهای درخشان قبلی انتخاب شدند و از شانس و اقبال زیادی در حوزه های انتخابی شان برخوردارند و در بقیه حوزه های انتخابی استان هم در حال رایزنی و بررسی گزینه ها هستیم.