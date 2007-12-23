توسعه روابط تهران - پکن به نفع صلح و امنیت جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز پس از دریافت استوارنامه سفیر جدید چین در تهران با اشاره به چشم انداز روشن در توسعه روابط تهران- پکن اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و چین باید با توجه به دیدگاه های نزدیک و مشترک در مسایل متعدد از فرصت های فراوان برای گسترش روابط بهره مند شوند.

رئیس جمهور دو کشور بزرگ ایران و چین را دارای فرهنگ و تاریخ بسیار غنی دانست و تاکید کرد: روابط مستحکم دو کشور دارای موانع و دشمنانی است که با پیشرفت و اقتدار ملت های ایران و چین مخالفند اما باید با هوشیاری از همه فرصت ها برای توسعه همکاری ها استفاده کرد.

دکتر احمدی نژاد افزود: تهران آماده توسعه روابط و مناسبات با پکن در عرصه های گوناگون است.

بنا بر این گزارش، «شیه شیائو یان» سفیر جدید چین در تهران نیز دیدگاه های مشترک جمهوری اسلامی ایران و چین در بسیاری از مسایل بین المللی و منطقه ای را زمینه ساز توسعه روابط دوجانبه برشمرد و تصریح کرد: چین دستیابی و بهره مندی از انرژی صلح آمیز هسته ای را حق مسلم ملت ایران می داند.

سفیر جدید چین با بیان اینکه تهران و پکن در عرصه های مختلف مکم یکدیگر هستند، گفت: چین خواستار توسعه مناسبات و همکاری ها با ایران در همه زمینه ها است.

سفیر جدید چین در ادامه با اشاره به افزایش روز افزون روابط جمهوری اسلامی ایران و چین اظهار داشت: همکاری های علمی، فرهنگی ، آموزشی، سیاسی و بویژه اقتصادی از جمله زمینه های فراوان موجود برای گسترش مناسبات دوجانبه است.