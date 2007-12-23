"در چشم باد" در شهرک سینمایی دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، این بخش از داستان "در چشم باد" مسعود جعفری جوزانی که به جنگ ایران و عراق تا فتح خرمشهر اشاره دارد، با بازی پارسا پیروزفر و سام درخشانی فیلمبرداری میشود. دو تا سه ماه دیگر با پایان فیلمبرداری سکانسهایی از مجموعه در این شهرک، گروه عازم خرمشهر میشود و سکانسهای پایانی را قبل از تولید بخش خارج فیلمبرداری میکند.
در فصلهای جنگی "در چشم باد" محمود پاکنیت، هومن سیدی، مهدی باقربیگی و زهیر یاری به گروه بازیگران سریال پیوستهاند.
با پایان فیلمبرداری فاز سوم تا پایان سال، این مجموعه تلویزیونی برای ماه رمضان سال آینده آماده پخش میشود.
"در چشم باد" در زمره پروژههای بزرگ و تاریخی شبکه اول سیماست که به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی در گروه حماسه و دفاع این شبکه تولید میشود.
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