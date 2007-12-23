  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۴۸

"در چشم باد" در شهرک سینمایی دفاع مقدس

"در چشم باد" در شهرک سینمایی دفاع مقدس

عوامل مجموعه تلویزیونی "در چشم باد" مشغول ضبط سکانس‌های مربوط به نخلستان و نیزارهای مناطق جنگی در دکورهای شهرک سینمایی دفاع مقدس هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بخش از داستان "در چشم باد" مسعود جعفری جوزانی که به جنگ ایران و عراق تا فتح خرمشهر اشاره دارد، با بازی پارسا پیروزفر و سام درخشانی فیلمبرداری می‌شود. دو تا سه ماه دیگر با پایان فیلمبرداری سکانس‌هایی از مجموعه در این شهرک، گروه عازم خرمشهر می‌شود و سکانس‌های پایانی را قبل از تولید بخش خارج فیلمبرداری می‌کند.

در فصل‌های جنگی "در چشم باد" محمود پاک‌نیت، هومن سیدی، مهدی باقربیگی و زهیر یاری به گروه بازیگران سریال پیوسته‌اند.
با پایان فیلمبرداری فاز سوم تا پایان سال، این مجموعه تلویزیونی برای ماه رمضان سال آینده آماده پخش می‌شود.

"در چشم باد" در زمره پروژه‌های بزرگ و تاریخی شبکه اول سیماست که به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی در گروه حماسه و دفاع این شبکه تولید می‌شود.

کد مطلب 609738

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها