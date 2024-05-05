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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۵۵

معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری نهاوند خبر داد؛

احداث شهرک‌های شیلاتی نهاوند در مرحله مکان یابی

احداث شهرک‌های شیلاتی نهاوند در مرحله مکان یابی

همدان-معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری نهاوند گفت: نگاه مسئولان شهرستانی به این موضوع مثبت است زیرا توسعه شیلات و غذاهای دریایی به اصلاح سبک زندگی مردم و ایجاد اشتغال کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سلگی ظهر یکشنبه در جلسه احداث شهرک‌های شیلاتی شهرستان نهاوند گفت: با اشاره به اینکه نهاوند به عنوان قطب شیلات غیر ساحلی کشور شناخته شده و با وجود سراب‌های متعدد نیاز احداث این شهرک به منظور توسعه شیلات و ایجاد اشتغال تاکید کرد.

وی افزود: با ایجاد این شهرک اراضی بایر احیا و آب‌های بدون استفاده پس از مصرف در پرورش ماهی به رودخانه و مصرف بهره برداران بخش کشاورزی و باغات هدایت می‌شود.

سلگی بیان کرد: مکان یابی و بررسی این موضوع از طریق استعلام از دستگاه‌های ذیربط و استفاده از اراضی ملی می‌تواند در ایجاد منطقه گردشگری و دیگر صنایع وابسته توسعه و اشتغال پایدار را برای شهرستان محقق کند.

کد مطلب 6097396

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