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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۱۷

با ارائه 15 اثر صورت پذيرفت :

حضور يك عكاس دانماركي درنمايشگاه عكس بم

يك عكاس دانماركي با ارائه 15 اثر در نمايشگاه عكس " بام شكسته بم " كه اختصاص به زلزله بم دارد ، حضور يافت .

به گزارش خبرگزاري مهر از ستاد خبري نمايشگاه و مسابقه بين المللي عكس بام شكسته بم جان گروپ (Jan Grarup) هنرمند عكاس اهل كشور دانمارك با ارائه 15 اثر كه طي آنها صحنه هاي مختلف زلزله بم را از زواياي گوناگون به تصوير كشيده ، شركت كرد .

نمايشگاه و مسابقه بين المللي عكاسي " بام شكسته بم " به منظور ثبت و روايت تصويري زلزله مهيب بم توسط اداره كل تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درتهران برگزار مي شود . شايان ذكر است تا كنون بالغ بر سه هزار و پانصد و هفتاد و سه قطعه عكس براي شركت در اين مسابقه به دبير خانه آن ارائه شده است .

کد مطلب 60974

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