بهترین راه دفاع از شهدا خدمت به مردم است / برخی با بی اخلاقی می خواهند فاتحه فرهنگ دفاع مقدس را بخوانند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در مراسم بزرگداشت شهید اسدی و دیگر شهدای عرفه در مسجد همت آباد با بیان مطلب فوق گفت : اگر این کار را نکنیم نمی توانیم بگوییم یاد شهدا را گرامی داشته ایم . ما باید همه باورها و راه شهیدان را در جامعه جاری و ساری کنیم و اگر این اتفاق نیفتاد ما وظیفه خود را انجام نداده ایم.

وی افزود: همه ما در این کشور باید باور کنیم که هرچه داریم چه در بعد مادی و چه معنوی از برکت شهدا و امام شهداست.

قالیباف با بیان اینکه عزت ، اقتدار و فرهنگ ایثار و مقاومت امروزما را شهدا برای ما تولید کردند و در اختیار ما گذاشتند ، گفت: اگر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ما روز به روز زنده نگه داشته شود این فرهنگ ما را نجات داده و دنیا و آخرت ما را تضمین می کند و عاقبت به خیری ما در گرو این فرهنگ است.

وی درادامه به شهادت شهدای عرفه اشاره کرد و گفت: آنها برای برقراری امنیت می خواستند به ارومیه بروند و امروزدر حالی که در کشورهای اطراف ما نا امنی های مختلفی وجود دارد ، کشور ما کانون امنیت است که این امنیت ثمره خون شهداست.

شهردار تهران افزود: از این رو ما مکلفیم که این وظیفه را ادا کرده و یاد شهدا را گرامی بداریم البته یاد آنها را گرامی داشتن هم جنبه های متفاوتی دارد، من تنها وظیفه ندارم در ذکر و یاد مجالس شهدا شرکت کنم ، این یک وظیفه کوچک است و مهمترین وظیفه ام برای ادامه راه شهدا و همرزمان خودم این است که مسئولیتم را درست انجام بدهم زیرا راه دفاع از شهدا خدمت به مردم است.

قالیباف گفت : در زمان جنگ برخی افراد که سنشان اقتضا نمی کرد حضور نداشتند و امروز هم ادعایی ندارند ولی در آن روزی که شیپور جنگ به صدا درآمد و فرق بین مرد و نامرد مشخص شد عده ای که در صف نامردها ایستاده بودند امروز می خواهند در صف مردها از آن زمان حرف بزنند و بعد هم با دروغ گویی ، تهمت زدن و بداخلاقی فاتحه فرهنگ جنگ و دفاع مقدس را بخوانند.

وی در ادامه با بیان اینکه با همه شهدای عرفه آشنایی داشته ام ، به بیان خاطرات و خصوصیات آنها پرداخت و درباره شهید کاظمی گفت: او استثنایی بود و حیف از ما که تا این بچه ها در جامعه بین ما هستند یا آنها را نمی شناسیم و یا اگر می شناسیم قدرشان را نمی دانیم . بعد از اینکه آن ها رفتند ما محتاج آنهاییم و در چنین مراسم هایی به سوی آنان دست دراز می کنیم ولی ای کاش تا وقتی که بودند قدرشان را می دانستیم ، آنها را مورد کم لطفی قرار نمی دادیم و خون به دلشان نمی کردیم.

قالیباف افزود: در 7 – 8 سال اخیر که من و سردار کاظمی و سردار سلیمانی هرسه بیشتر باهم بودیم امکان نداشت که 48 ساعت بگذرد و ما همدیگر را نبینیم . هروقت که شب ها با هم جلوی در خانه می نشستیم و حرف می زدیم شهید کاظمی به پشت دستش می زد و می گفت :"عجب بد شد که ما شهید نشدیم زیرا از روزی که جنگ تمام شده ما فقط ضرر کرده ایم . حاضرم هرچه دارم بدهم تا بروم پیش شهدا."

وی با بیان اینکه آنها در این دنیا سربلند زیستند و سربلند هم جدا شدند ، گفت: انصافا شهادت حقشان بود و ما نیز باید راهشان را ادامه دهیم و تلاش کنیم تا جوانان امروز و نسل آینده به انقلاب ، نظام و شهدا پایبندتر شوند که یکی از راه های آن برگزاری چنین مراسم ها و راه دیگر عملکرد درست و کار صحیح است.

شهردارتهران در پایان تأکید کرد: امروز هم با همکارانم در شهرداری با همه توان و با همان روحیه جبهه و جنگ در تلاشیم تا بر مشکلات و معضلات موجود فائق بیاییم.