جمهوری اسلامی محدودیتی برای توسعه روابط با زیمباوه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز در دیدار سفیر جدید زیمبابوه در تهران با اشاره به دیدگاه های مشترک و همکاری های دو کشور در مجامع بین المللی گفت : روابط جمهوری اسلامی ایران و زیمبابوه در زمینه های فرهنگی و اقتصادی در حال توسعه است .

رئیس جمهور ایستادگی دو ملت ایران و زیمبابوه در برابر زورگویان جهانی را خاطر نشان کرد و افزود: ایران از حقوق ، استقلال و پیشرفت ملت زیمبابوه به طور قاطع حمایت می کند .

« نیکلاس دکیتی کیتی» سفیر جدید زیمبابوه در تهران نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از ملت زیمبابوه در برابر تجاوزهای قدرت های زورگو تاکید کرد : حراره خواستار توسعه همه جانبه مناسبات دو جانبه و بهره مندی از تجربیات ارزشمند تهران در عرصه های گوناگون است .

سفیر جدید زیمبابوه با اشاره به روابط بسیار دوستانه میان دو کشور گفت: گسترش همکاری های اقتصادی با ایران سیاست زیمبابوه بوده است .