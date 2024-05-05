ورود سامانه جدید بارشی از عصر امروز به مرکزی/ وزش باد شدت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی گفت: سامانه بارشی عصر امروز موجب افزایش ابر در استان خواهد شد اما احتمال برخی رگبارهای پراکنده باران طی ساعاتی از امروز در مناطقی از استان دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به اینکه همچنین سرعت وزش باد در استان عصر امروز نسبتاً شدید خواهد بود، افزود: عمده فعالیت بارشی این سامانه از ساعات بامداد فردا دوشنبه در استان آغاز می‌شود و در روزهای دوشنبه و سه شنبه در برخی از ساعات موجب بارش و رگبار باران، احتمال رعدوبرق و در مناطق مستعد احتمال تگرگ و وزش باد خواهد شد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: سرعت وزش باد در ساعاتی از روز سه شنبه و با شدت کمتر روز چهارشنبه شدید خواهد بود.

مرادی بیان کرد: به دلیل ماهیت رگباری بخشی از فعالیت سامانه و احتمال شدت گرفتن نقطه‌ای بارش‌ها و آبگرفتگی معابر و آبراهه‌ها و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها همچنین احتمال برخورد صاعقه و خسارت ناشی از تگرگ و وزش باد شدید، هشدار هواشناسی شماره ۶ اداره کل هواشناس استان امروز صادر شده است.

وی تاکید کرد: با عبور سامانه بارشی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دمای هوا بویژه دمای شبانه به طور محسوسی کاهش می‌یابد و بر اساس خروجی فعلی مدل‌های پیش بینی در مناطق سردسیر استان دمای کمینه به کمتر از ۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید.