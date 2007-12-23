آغاز آزمایش داروهای ضد سلولهای بنیادی سرطانی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سلولهای بنیادی سرطانی به سلولهای بدون مرگی اطلاق می شوند که تومورهای مختلف را زنده نگه می دارند. به نظر می رسد که مبارزه با این سلولها بتواند راه جدیدی را در درمان سرطانهای مختلف ارائه کند.

به همین منظور از چند ماه آینده سه مرکز پزشکی در آمریکا آزمایش درمان بیماران سرطانی از طریق نابودی این سلولها را آغاز می کنند.

براساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، موسسه ملی سرطان آمریکا برای اجرای این پروژه 4/5 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است.

سه مرکز کالج پزشکی بیلر در هاستون، موسسه سرطان دانا- فاربر در بوستن و دانشگاه میشیگان در اجرای این پرژه مشارکت دارند.

به گفته محققان موسسه ملی سرطان آمریکا، این مراکز می توانند از سال آینده آزمایش اولین داروهای مبارزه با سلولهای بنیادی سرطانی را آغاز کنند.