اعزام سفیران کریمه به خارج و داخل کشور با ۱۳۰ برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین صفر فلاحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دهه کرامت با بیش از دو دهه فعالیت فرهنگی صورت گرفته، به ظرفیت خوبی برای برنامه‌های مختلف در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی عمرانی تبدیل شده است.

مدیر حرم بانوی کرامت گفت: حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها نقش مهمی در مسائل فرهنگی کشور دارد و شخصیت کریمه اهل بیت علیهم السلام برای همگان الگو است.

وی افزود: جشن‌های دهه کرامت دو روز قبل تر از میلاد بانوی کرامت در حرم مطهر برگزار می‌شود و برنامه‌های مختلفی در ایام دهه کرامت در حرم مطهر خواهیم داشت.

وی افزود: امید است با برپایی جشن‌های دهه کرامت، نشاط اجتماعی خوبی در سطح شهر قم و کشور داشته باشیم و این برنامه‌ها باید مقدمه‌ای باشد تا شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام به مردم بیشتر شناسانده شود.

حجت الاسلام فلاحی ادامه داد: حرم مطهر در حوزه‌های مختلف آمادگی دارد تا برنامه‌های مردمی را در ایام دهه کرامت حمایت کند و گل آرایی ضریح و همه فضاهای حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با همکاری خادمان امام رضا علیه السلام صورت می‌گیرد و زمینه برای خدمت رسانی گروه‌های مردمی و نهادهای مختلف از جمله در میدان آستانه و صحن جواد الائمه علیه السلام فراهم است تا موکب‌های بیشتری نسبت به سال قبل در این عرصه به زائران خدمات دهی داشته باشند.

مدیر حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با اشاره به اعزام سفیران کریمه در ایام دهه کرامت به نقاط مختلف گفت: سفیران کریمه علاوه بر خارج از کشور در داخل کشور نیز در قالب ۱۳۰ برنامه در نقاط مختلف برنامه خواهند داشت.

وی ابراز کرد: فضاسازی در ایام دهه کرامت نسبت به سال‌های گذشته پررنگ‌تر خواهد بود و برنامه‌های مورد نیاز زائران تدارک دیده شده تا زائران بهتر بتوانند با شخصیت بانوی کرامت آشنا شوند و زیارت با معرفتی را داشته باشند.

حجت الاسلام فلاحی افزود: حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و استان قدس رضوی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران هستند و هر چقدر معرفی این شخصیت‌های ممتاز دین در جامعه صورت گیرد، شاهد تأثیرات فرهنگی خوبی خواهیم بود.