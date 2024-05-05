به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت برنامههای دهه کرامت استان زنجان با بیان اینکه یکی از اهداف مهم از اجرای برنامههای دهه کرامت، آگاهی نسل جوان به مکتب اهلبیت (ع) است، گفت: بیتردید برگزاری مناسب این برنامهها به تقویت این مکتب در جامعه منجر خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه خادمان حرم های شریف بارگاه امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) همزمان با دهه کرامت وارد استان زنجان خواهند شد، افزود: بدون شک به هر میزان که بتوانیم در برگزاری برنامههای دهه کرامت گامهای بلند و مؤثری برداریم، به همان میزان قادر خواهیم بود نسل امروز را بیش از پیش با مکتب انسانساز اهلبیت (ع) آشنا کرده و این مکتب را بین آحاد جامعه تقویت کنیم.
این مسؤول در خصوص نحوه مدیریت برنامههای دهه کرامت در استان زنجان اظهار کرد: برنامهریزیها در این زمینه به گونهای است که متولی برنامههای مربوط به خادمان حضرت معصومه (س) را ادارهکل امور زندانهای استان و متولی برنامههای مربوط به خادمان و پرچم متبرک بارگاه امام رضا (ع) را هیأت ثارالله زنجان عهدهدار خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه تلاش داریم به عنوان ستاد برگزاری برنامههای دهه کرامت در استان از همه ظرفیتها به ویژه ظرفیتهای مردمی برای برگزاری هر چه باشکوهتر این برنامهها بهرهمند شویم، خاطرنشان کرد: در همین راستا جلسات متعددی تشکیل شده است تا برنامهها به نحو مطلوب برگزار شود.
ناصر با بیان اینکه اهداف متعالی برنامههای دهه کرامت در استان زنجان حول محور نسل نوجوان و جوان خواهد بود، ادامه داد: معتقدیم برگزاری برنامههای دهه کرامت باید بتواند معرفت و آگاهی لازم را به نسل امروز که آنگونه که باید با مکتب اهلبیت (ع) آشنایی ندارند، بدهد.
وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم بین نسل امروز و مکتب اهلبیت (ع) فاصله و شکاف ایجاد شود، تصریح کرد: همه برنامهریزیها به گونهای است که بتوانیم نسل امروز را بیش از پیش با مکتب اهلبیت (ع) آشنا کرده و برنامهای در شأن این دهه برای مردم به ویژه نسل نوجوان و جوان برگزاری کنیم.
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