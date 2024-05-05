به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستانی داون، پلیس و نیروهای امنیتی پاکستان در جریان عملیاتی دست کم ۱۰ تروریست را در مناطقی از ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخواه کشتند.

سرویس مطبوعاتی ارتش پاکستان با صدور بیانیه‌ای در این ارتباط اعلام کرد که این رخ‌داد در تبادل آتش جداگانه در مناطقی از ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخواه رخ داده است.

شاخه رسانه‌ای ارتش پاکستان در این باره خبر داد که ۶ تروریست در یک عملیات اطلاعاتی که توسط نیروهای امنیتی در منطقه وزیرستان شمالی واقع در خیبرپختونخواه انجام شد، کشته و مخفیگاه آنها نیز منهدم شد.

از سوی دیگر، اداره مبارزه با تروریسم (CTD) بلوچستان پاکستان اعلام کرد که ۴ تروریست در این ایالت کشته شدند.

به گزارش روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR)، نیروهای امنیتی این عملیات را در پی گزارش‌هایی مبنی بر حضور تروریست ها در منطقه انجام دادند.

ارتش پاکستان در بیانیه خود تصریح کرد: عملیات پاکسازی در این منطقه در حال انجام است.