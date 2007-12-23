41 طرح دام و طیور در زنجان به بهره‌ برداری رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحمان رستمخانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران، سرمایه‌ گذاری انجام شده برای احداث این واحدها را 50 میلیارد ریال و اشتغالزایی آن را 136 نفر عنوان کرد و افزود: 41 طرح یاد شده، شامل یک واحد پرورش اسب، شش واحد بره پرواری، دو واحد گوساله پرواری، 31 واحد گاوداری و یک واحد مرغداری گوشتی است.

وی همچنین در خصوص میزان استفاده از تسهیلات بانکی برای به بهره ‌برداری رسیدن 41 طرح دام و طیور اظهار داشت: نزدیک به 24 میلیارد ریال از اعتبار 50 میلیاردی مصرف شده برای این طرح‌ ها، از تسهیلات بانکی و بقیه به صورت آورده شخصی هزینه شده است.

رستمخانی یادآور شد: با توجه به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری، تعداد 49 طرح دام و طیور به بهره ‌برداری رسیده بود که مجموع طرحهای به بهره ‌‌برداری رسیده در این بخش، به 90 مورد می رسد.

معاون امور دام جهاد کشاورزی زنجان گفت: با آغاز به کار 41 طرح اخیر، سه هزار تن در سال به تولیدات دامی استان شامل دو هزار و 600 تن شیر، 182 تن گوشت قرمز و 180 تن گوشت سفید افزوده خواهد شد.

رستمخانی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 60 طرح جدید دام و طیور که هم اکنون دارای پیشرفت فیزیکی 30 درصد در استان زنجان در حال اجراست.