به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ائتلاف، عبدالله ناصری سخنگوی ستاد ائتالف اصلاح طلبان اظهار داشت: موضوع تشکیل جبهه متحد میان اصولگرایان و اصلاح طلبان را یکی دو حزب از احزاب ائتلاف در دستور بررسی داخلی خود قرار داده اند.

وی در این مورد اشاره کرد بحثی در شورای مرکزی ستاد ائتلاف در این مورد نشده و به نظر می رسد تا زمانی که درخواستی رسمی از سوی حداقل یک حزب رسمی اصولگرا به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نرسد، در دستور کار شورای مرکزی قرار نخواهد گرفت.

ناصری تاکید کرد: همانطور که قبلا گفته ایم شعار تشکیل جبهه متحد یا آشتی ملی اگر به منظور بهره برداری تبلیغاتی و انتخاباتی نباشد، برای برون رفت از بحرانی که بزرگان و عقلای جبهه رقیب مانند ناطق نوری که به آن اذعان کرده اند، حاضر به هر نوع گفتگو و تعامل هستیم.

سخنگوی ستاد ائتلاف ادامه داد: هنوز باور نداریم که تقاضای تشکیل جبهه متحد آشتی ملی پشتوانه ای در میان اصولگرایان و اقتدارگرایان داشته باشد.

ناصری گفت: این بحث و تقاضا اگر صادقانه و جدی است، بهتر است ابعاد آن در برنامه زنده تلویزیونی توسط نمایندگان در ستاد انتخاباتی بررسی و شکافته شود.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در مورد سلامت انتخابات هم گفت: یکی از دلایل تکرار و تاکید ما بر این موضوع ، فضای مطلوب اجتماعی نسبت به انتخابات آینده است، لذا معتقدیم به جهت این گرایش اجتماعی رو به افزایش حتما باید نگران بود .

ناصری در پاسخ به سئوالی درباره موضع اخیری که نوه امام عزیز حاج سید حسن خمینی مبنی بر ضرورت اجتهاد پیوسته در اندیشه امام (ره) گفت: خوشبختانه حاج حسن خمینی بر روی نکته مهمی دست گذاشته اند و ما معتقدیم اگر همین عقد الکلام حاج حسن آقا که بر حق است را بپذیرند دیگر نمی توانند با طیف عظمی از پیروان راستین امام آنگونه که در مجلس هفتم برخورد کردند برخورد کنند.

به گفته وی، در مکتب سیاسی امام هر تفکری که قانون اساسی را پذیرفته باشد از همه حقوق اجتماعی از جمله شرکت در انتخابات مجلس برخوردار است. در مکتب سیاسی امام اصل بر برائت است مگر عکس آن احراز شود، در تفکر سیاسی امام به شعور مردم احترام گذاشته می شود در مکتب سیاسی امام باید مراجع نظارتی و حکومتی تنوع طیف های مختلف سیاسی را پذیرا باشند.

ناصری اضافه کرد: در مکتب سیاسی امام می توان فهمید که یک روز بنا بر مصالح برتر و عالی تر شعارها و حتی اهداف پیشین را هم می توان نادیده گرفت همچنانکه در مورد جنگ تحمیلی اتفاق افتاد در اندیشه امام همه چیز از جمله آیات قرآن هم ظاهر دارد و هم باطن البته آن برای سرمقاله نویسانی مانند بنده قابل درک و فهم نیست.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پایان گفت: به نظر ما از دیدگاه امام اجتهاد یعنی اینکه مصلحت بر همه چیز مقدم است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر خبر دیدار ناطق نوری با سید محمد خاتمی که در روزهای گذشته بعضی از رسانه ها به آن اشاره کرده اند گفت: به زودی در مورد این خبر خبرسانی خواهیم کرد.