غفار امانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بعد از رایزنی‌های صورت گرفته و هماهنگی‌های به عمل آمده، میزبانی چهل و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی به زنجان رسید، گفت: بی‌تردید برگزاری این رویداد مهم ورزشی می‌تواند عوائد درخشانی برای استان داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه تیم‌ها قرار است دوم خردادماه امسال برای برگزاری این رویداد مهم بین‌المللی وارد زنجان شوند، افزود: تیم‌های شرکت کننده در این دوره از رقابت‌ها به مدت دو روز و طی روزهای سوم و چهارم خردادماه در زنجان به مصاف هم خواهند رفت.

این مسؤول با اشاره به اینکه سالن شش‌هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب زنجان میزبان این رویداد بین‌المللی خواهد بود، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم تعداد ۳۵۰ ورزشکار، مربی و داور بین‌المللی در این دوره از رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی در زنجان حضور داشته باشند.

معاون امور ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه تا به این لحظه تیم‌های ارمنستان به همراه عراق و گرجستان برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه زنجان در ادوار گذشته تجربه میزبانی از رویدادهایی چون رقابت‌های بین‌المللی ووشو جام پارس و مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر را در کارنامه خود دارد.

امانی با اشاره به اینکه زنجان برای اولین‌بار است که در رشته کشتی میزبانی این رویداد در سطح بین‌المللی را عهده‌دار شده است، تصریح کرد: بی‌تردید مسابقات بین‌المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی یکی از رویدادهای مهم ورزشی در کشور بوده و میزبانی این رقابت‌ها می‌تواند عوائد زیادی را در حوزه‌های مختلف برای استان به دنبال داشته باشد.