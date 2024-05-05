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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۰۴

دادستان مشگین شهر خبر داد؛

رهایی دو زندانی از پای چوبه دار در مشگین شهر

رهایی دو زندانی از پای چوبه دار در مشگین شهر

مشگین شهر_دادستان مشگین شهر گفت: دو زندانی از پای چوبه دار رهایی یافتند و به آغوش خانواده بازگشتند.

بابک نونهال در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان و به پاس گرامیداشت یوم شهادت آقا امام جعفر صادق (ع) و با تلاش عوامل زندان، گروه هسته جهادی بخشایش و خیرین مشگین شهری دو زندانی که چهار سال پیش در دو حادثه متفاوت باعث قتل دو نفر شده بودند با گذشت اولیاء دم از پای چوبه دار رهایی یافتند.

وی با قدردانی از اولیای دم در فرهنگ سازی صلح و سازش خاطرنشان کرد: کلیه افراد مرتبط با این پرونده اعم از اولیا دم یا وساطت کنندگان در گذشت اثبات کردند که با توسل به ائمه اطهار علیه السلام می‌توان از بالاترین حق خود که همان حق قصاص بود گذشت نمود.

دادستان شهرستان مشگین شهر بیان کرد: با احتساب این پرونده در 6 ماهه گذشته تاکنون چهار مورد گذشت از قصاص نفس در این شهرستان اتفاق افتاده است.

نونهال از شهروندان، افراد صاحب نفوذ و صلح یاران خواست؛ در سنت حسنه اصلاح ذات البین همیار و مددکار دستگاه قضایی در رفع خصومت‌ها باشند.

کد مطلب 6097573

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