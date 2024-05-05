۱۰ مدرسه تنکابن هوشمند سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلیج عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم ضمن بزرگداشت مقام شامخ گفت؛ شهرستان تنکابن ۲۵ هزار دانش آموز و ۸۰۰ نونهال پیش دبستانی دارد.

وی افزود: هزار و ۴۲۶ همکار شاغل و سه هزار و ۱۳۶ همکار فرهنگی بازنشسته عضو خانواده بزرگ آموزش و پرورش شهرستان تنکابن هستند.

گلیج با ییان اینکه ۱۹۳ مدرسه در مقاطع مختلف در تنکابن وجود دارد، اظهار داشت: تنکابن مجموعاً هزار و ۱۰۵ کلاس درس دارد.

مدیر آموزش و پرورش تنکابن با بیان اینکه ۳۵ مدرسه غیردولتی در این شهرستان فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۰۰ نفر از طریق آزمون استخدامی ماده ۲۸ فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان به کادر این اداره اضافه شدند.

این مسئول درباره مولد سازی هم گفت: برخی مدارس بلا استفاده در روستاها که سال‌ها راکد بودند، به افراد واجد الشرایط اجاره داده شده و محل درآمدی برای آموزش و پرورش ایجاد شده است.

گلیج با اشاره به گستردگی پروژه‌یپژوهش سرای دانش آموزی تنکابن، تصریح کرد: این پروژه ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیگیر تأمین اعتبار آن هستیم تا این پژوهش سرا تکمیل شود.

وی ادامه داد: مدرسه شاقوزکتی هم در حال ساخت بوده و در تلاش هستیم تا امسال به بهره برداری برسد.

گلیج هوشمندسازی ۱۰ باب از مدارس و وصول بیش از دو میلیارد از عوارض شهرداری‌ها و سند دار شدن بیش از ۱۴۰ ملک از مجموع ۲۴۴ ملک این اداره از جمله اقداماتی است که انجام شد.

وی گفت: کسب رتبه استانی در بهداشت و درمان، کسب رتبه عالی استان در هفته‌ی مشاغل، برگزاری آزمون‌های غربالگری، جلسات توانمند سازی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و.. از جمله کارهایی است که توسط این اداره انجام شد.

مدیر آموزش و پرورش تنکابن، برگزاری مسابقات ورزشی در ۲۳ رشته ورزشی، برگزاری اردوهای دانش آموزی راهیان نور، اجرای طرح شهید خرازی، تلاوت جهانی قرغن، حضور فعال دانش آموزان در مناسبت‌های ملی و مذهبی و تشییع شهدای خوشنام را از دیگر اقدامات اداره آ پ تنکابن برشمرد.

وی از کسب رتبه نخست دانش آموزان تنکابنی در کنکور سال گذشته سخن گفت و پیش بینی کرد که بر اساس بررسی‌های کارشناسان، در سال جاری وضعیت مطلوب‌تر خواهد بود.

گلیج گفت: دو مدرسه تک کلاسه در حال حاضر در روستاهای بالادست تنکابن وجود دارد که دانش آموزان در آنها مشغول تحصیل هستند.

این مسئول همچنین از راه اندازی دانشگاه فرهنگیان واحد خواهران در تنکابن نیز خبر داد.