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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۲۰

امام جمعه قرچک:

تاثیرگذاری فرهنگی وظیفه آحاد مردم جامعه است

تاثیرگذاری فرهنگی وظیفه آحاد مردم جامعه است

قرچک- امام جمعه قرچک گفت: تاثیرگذاری فرهنگی وظیفه آحاد مردم جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی بعد از ظهر یکشنبه در یادواره شهدای معلم و دانش آموز قرچک طی سخنانی اظهار داشت: مقام و رسالت معلم یک موضوع بسیار مقدس است به همین جهت پیامبر اکرم (ص) مقام آموزگاران را از دانشمند والاتر دانسته چراکه معلم دل‌ها را باز می‌کند، می‌سوزد تا به دیگران بیاموزد.

وی اضافه کرد: شهادت معلم اسوه، شهید دانش و بینش عاملی شد تا این روز را به نام معلم نامگذاری کنند چراکه شهید مطهری معلم دین و دانش در راه خدا بود، نتیجه معلمی با دیدگاه الهی، هدایت و سعادت جامعه است چراکه معلم رهبر افکار و رفتار نسل مستعد است.

امام جمعه قرچک گفت: سعی کنیم برای فرهنگ سازی و سعادت دنیا و آخرت خودمان تأثیرگذار باشیم، تأثیرگذاری وظیفه همه افراد در جامعه است و این موضوع در بین معلمین، بسیجیان، مدیران، مسئولین اهمیت بیشتری دارد.

کد مطلب 6097603

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