۳۲ مرکز خرید گندم در مازندران تجهیز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد شامگاه یکشنبه در کارگروه خرید گندم ضمن ارائه گزارشی از خرید تضمینی گندم و کلزا در سال گذشته اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ با خرید ۱۱۸ هزار تن گندم افزایش ۴۲ درصدی و جهش تولید را تجربه کردیم و امیدواریم در سال جاری نیز با شرایط آب و هوایی حاکم، وضعیت مطلوب‌تری را از لحاظ تأمین نیاز کشور در پیش داشته باشیم.

مدیرکل غله مازندران همچنین افزود: در سال گذشته ۹ هزار و ۶۰۰ تن کلزا در استان مازندران خریداری کردیم و دولت به منظور حمایت از کشاورزان قیمت خرید را از ۲۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش داد.

وی تاکید کرد: در سال جاری نیز سیاست‌های دولت در حمایت از کشاورزان و در راستای تحقق شعار سال بر این است که از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی در خرید دانه روغنی استفاده نماید که در استان مازندران نیز یک شرکت بخش خصوصی به عنوان خریدار دانه روغنی کلزا معرفی شده و همزمان با آغاز برداشت کلزا در استان فعالیت این شرکت نیز با همکاری و نظارت سازمان جهاد کشاورزی آغاز خواهد شد.

وفایی نژاد تاکید کرد: ۳۲ مرکز خرید در استان مازندران تجهیز و آماده آغاز عملیات خرید تضمینی گندم هستند و در صورت نیاز به افزایش تعداد مراکز خرید و تصویب کارگروه، اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آمادگی لازم را برای افزایش تعداد مراکز خواهد داشت.