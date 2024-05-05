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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۳۰

مدیرکل غله مازندران:

۳۲ مرکز خرید گندم در مازندران تجهیز شده است

۳۲ مرکز خرید گندم در مازندران تجهیز شده است

ساری- مدیرکل غله مازندران از آمادگی و تجهیز ۳۲ مرکز برای خرید محصول گندم در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد شامگاه یکشنبه در کارگروه خرید گندم ضمن ارائه گزارشی از خرید تضمینی گندم و کلزا در سال گذشته اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ با خرید ۱۱۸ هزار تن گندم افزایش ۴۲ درصدی و جهش تولید را تجربه کردیم و امیدواریم در سال جاری نیز با شرایط آب و هوایی حاکم، وضعیت مطلوب‌تری را از لحاظ تأمین نیاز کشور در پیش داشته باشیم.

مدیرکل غله مازندران همچنین افزود: در سال گذشته ۹ هزار و ۶۰۰ تن کلزا در استان مازندران خریداری کردیم و دولت به منظور حمایت از کشاورزان قیمت خرید را از ۲۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش داد.

وی تاکید کرد: در سال جاری نیز سیاست‌های دولت در حمایت از کشاورزان و در راستای تحقق شعار سال بر این است که از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی در خرید دانه روغنی استفاده نماید که در استان مازندران نیز یک شرکت بخش خصوصی به عنوان خریدار دانه روغنی کلزا معرفی شده و همزمان با آغاز برداشت کلزا در استان فعالیت این شرکت نیز با همکاری و نظارت سازمان جهاد کشاورزی آغاز خواهد شد.

وفایی نژاد تاکید کرد: ۳۲ مرکز خرید در استان مازندران تجهیز و آماده آغاز عملیات خرید تضمینی گندم هستند و در صورت نیاز به افزایش تعداد مراکز خرید و تصویب کارگروه، اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آمادگی لازم را برای افزایش تعداد مراکز خواهد داشت.

کد مطلب 6097605

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