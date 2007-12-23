اختتامیه سلسله همایش های یکصدمین سال تولد استاد شهریار

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، خداوردی کریمی نژاد امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: این همایش با حضور میهمانان خارجی از کشورهای مختلف از جمله آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، هندوستان و اساتید و صاحبنظران داخلی برپا خواهد شد.

به گفته وی ،‌نشست مذکور به عنوان اختتامیه سلسله همایش های بزگداشت استاد محمد حسین شهریار محسوب می شود.

کریمی نژاد اضافه کرد: این اختتامیه با سخنرانی مهندس مشایی ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور پایان می یابد.

این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه استاد شهریار در شعر و ادب فارسی و ترکی گفت : شهریار یکی از برجسته‌ترین مظاهر دنیای شعر و از پر فروغ‌ترین ستارگان آسمان ادب به شمار می آید.

وی با بیان اینکه در اندیشه شهریار، وجدان ، صداقت و بی پیرایگی نهفته بود، افزود: شهرت ویژه ی این استاد عرفان از فراسوی مرزهای ایران به سرزمین‌های دیگر راه پیدا کرده است و این افتخاری برای ملت شریف ایران و بالاخص مردم شریف آذربایجان شرقی است که در مراسم اختامیه بزرگداشت یکصدمین سال تولد این شاعر پرآوازه ، جنبه های مختلف اندیشه های وی مورد تدبر و تعمق قرار می گیرد.