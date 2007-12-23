دولت با ایجاد 8 منطقه جدید ویژه اقتصادی موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح امروز در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری سفرهای استانی هیئت دولت و تصویب بررسی 19 پیشنهاد برای ایجاد مناطق ویژه تجاری در کشور توسط دبیرخانه شورا گفت: در این میان 8 پیشنهاد برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی "نمین دراردبیل"، "اسلام آباد غرب در کرمانشاه"، "سمنان در استان سمنان"، "مهران در ایلام"، "بندر امام در خوزستان"، "نوشهر در مازندران" و "جازموریان و رفسنجان در کرمان" مورد موافقت شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این درحالی است که برنامه ای برای ایجاد منطقه آزاد جدید در دولت وجود ندارد. هرچند احداث سه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در خراسان جنوبی، کاشان در استان اصفهان و شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری مشکل قانونی ندارد اما باید تا رفع موانع منتظر بمانند.

مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه صنعتی تاکید کرد: با توجه به اهداف سند چشم‌انداز ‪بیست ساله ایران و تبدیل شدن کشورمان به قدرت برتر اقتصادی منطقه باید توان جذب سرمایه گذاری را ارتقاء بخشیم این درحالی استکه توسعه مناطق ویژه اقتصادی در کشور منوط به ایجاد زیرساختهای مناسب نظیر آب، برق، گاز، تلفن، راههای مواصلاتی و غیره در این مناطق است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص ایجاد مناطق آزاد جدید پیشنهادهایی از سوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد "طرح تشکیل منطقه بزرگ تجارت آزاد در خلیج فارس با ایران" و وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با ترکیه مطرح شده ولی هنوز تصمیم خاصی در این زمینه اتخاذ نشده است. به هرحال توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه راهی برای افزایش حضور ایران در اقتصاد جهانی است.

صلاحی گفت: تعداد گردشگران منطقه آزاد کیش نه تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است به نحوی که در 6ماهه ابتدای امسال 620 هزار نفر از این جزیره بازدید کرده اند.

اعلام آمادگی ایرانیان مقیم دوبی برای تاسیس بانک در قشم

وی از اعلام آمادگی سرمایه گذاران ایرانی مقیم دوبی برای تاسیس بانک در منطقه آزاد قشم خبرداد و افزود: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمادگی خود را برای افزایش همکاری ها با تجار ایرانی فعال در دوبی اعلام کرده است.

وی از برقراری اولین پرواز ایران به کویت خبرداد و گفت: اولین پرواز به کویت امروز به زمین نشست که این پرواز بنا به درخواست سرمایه گذاران کویتی برقرار شده که هفته ای دو پرواز به کویت خواهد داشت و در صورت استقبال افزایش می یابد.

چالشهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد

صلاحی با اشاره به برخی مشوقهای قابل ارائه از سوی دولت برای ترغیب سرمایه گذاران به حضور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: برای ایجاد مشوقهای مناسب، معافیت ‪ ۱۵‬ساله مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در سال 87 به پایان می رسید، تمدید خواهد شد به این معنا که در صورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، سرمایه گذاران می ‌توانند از مزایای معافیتهای مالیاتی 30 ساله بهره گیرند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، با بیان آنکه علاقه ‌مندان به آشنایی با زمینه‌های سرمایه‌گذاران در این مناطق، مشکلی برای تردد به این مناطق ندارند، افزود: آنها می ‌توانند بدون دریافت ویزا به این مناطق سفر کرده و از نزدیک با امکانات موجود در این مناطق آشنا شوند.

به گفته وی، چالش عمده مناطق آزاد در تامین تسهیلات بانکی است که البته در این راستا برای رفع این مشکل نشستهای مشترکی میان مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته و چالشها تا حدودی برطرف شده است ولی نیاز به کار بیشتری دارد.

صلاحی اظهار داشت: وجود مقررات دست و پاگیر اداری از دیگر چالشهای موجود در سرراه سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که برای رفع و یا کاهش تبعات آن مرکزی در منطقه آزاد قشم راه اندازی شده تا سرمایه‌گذاران بتوانند در یک هفته مجوز خود را دریافت کنند ضمن اینکه کلیه عملیات اخذ مجوزهای سرمایه گذاری در این ساختمان انجام می شود و نیازی به رفت و آمدهای متعدد برای سرمایه گذار وجود ندارد.

صلاحی گفت: بخشی از مشکلات مربوط به آئین ‌نامه اجرای قانون مالیات بر ‌ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که روندهمکاریها با گمرک رو به بهبود است.

ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی

صلاحی با اشاره به برگزاری سفرهای استانی هیئت دولت و تصویب بررسی 19 پیشنهاد برای ایجاد مناطق ویژه تجاری در کشور توسط دبیرخانه شورا گفت: در این میان 8 پیشنهاد برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی "نمین دراردبیل"، "اسلام آباد غرب در کرمانشاه"، "سمنان در استان سمنان"، "مهران در ایلام"، "بندر امام در خوزستان"، "نوشهر در مازندران" و "جازموریان و رفسنجان در کرمان" مورد موافقت شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این درحالی است که برنامه ای برای ایجاد منطقه آزاد جدید در دولت وجود ندارد. هرچند احداث سه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در خراسان جنوبی، کاشان در استان اصفهان و شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری مشکل قانونی ندارد اما باید تا رفع موانع منتظر بمانند.

مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه صنعتی تاکید کرد: با توجه به اهداف سند چشم‌انداز ‪بیست ساله ایران و تبدیل شدن کشورمان به قدرت برتر اقتصادی منطقه باید توان جذب سرمایه گذاری را ارتقاء بخشیم این درحالی استکه توسعه مناطق ویژه اقتصادی در کشور منوط به ایجاد زیرساختهای مناسب نظیر آب، برق، گاز، تلفن، راههای مواصلاتی و غیره در این مناطق است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص ایجاد مناطق آزاد جدید پیشنهادهایی از سوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد "طرح تشکیل منطقه بزرگ تجارت آزاد در خلیج فارس با ایران" و وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با ترکیه مطرح شده ولی هنوز تصمیم خاصی در این زمینه اتخاذ نشده است. به هرحال توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه راهی برای افزایش حضور ایران در اقتصاد جهانی است.

صلاحی گفت: تعداد گردشگران منطقه آزاد کیش نه تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است به نحوی که در 6ماهه ابتدای امسال 620 هزار نفر از این جزیره بازدید کرده اند.

پل خلیج فارس

مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: حضور اتریشیها در ساخت پل خلیج فارس تقریبا قطعی شده و اگرچه باید هرچه زودتر برای ساخت این پل نتایج بررسی خود را اعلام کنند چراکه کمتر از 10 روز از مهلت بررسی آنها باقی مانده است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه دوسالانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کیش، آمار شرکت کنندگان و فضای نمایشگاهی را به ترتیب با 20 و 30 درصد رشد نسبت به نمایشگاه قبلی عنوان کرد.

وی افزود: در حاشیه این نمایشگاه، همایشی با حضور مدیران عامل مناطق آزاد و برخی دیگر از مسئولان دولتی جهت بررسی چگونگی روانسازی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار می شود.

به گفته مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تعدادی از سفرای ایرانی و سفرای کشورهای خارجی در ایران از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد ضمن اینکه از شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای فعال در حوزه خلیج فارس نیز برای آشنایی با زمینه‌ های جدید سرمایه ‌گذاری در این مناطق دعوت به عمل آمده است.

وی با اشاره به فرصتهای سرمایه‌ گذاری موجود در قشم افزود: آمادگی انعقاد قرارداد در این منطقه وجود دارد این درحالی استکه دراین نمایشگاه ضمن‌ اعلام ‌میزان سرمایه‌گذاریهای جدید، برنامه‌های حمایتی دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اعلام خواهد شد.