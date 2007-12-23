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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۴۱

بازداشت 28 فرد مظنون در عربستان سعودی

بازداشت 28 فرد مظنون در عربستان سعودی

وزارت کشور عربستان سعودی امروز از بازداشت 28 نفر که برای اجرای عملیات جنایتکارانه در این کشور برنامه ریزی می کردند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان سعودی، 27 نفر از این افراد بازداشت شده سعودی و تنها یک نفر خارجی و مقیم عربستان است.

وزارت کشورعربستان در این رابطه اعلام کرد: نیروهای امنیتی شماری از عناصر موسوم به گروه گمراه کننده(الفئه الضاله) را که با عناصر (القاعده) در خارج از کشور ارتباط داشته اند، بازداشت کرده است.

وزارت کشور عربستان در ادامه خاطرنشان کرد: نیروهای امنیتی از تاریخ 14 دسامبر تا کنون در شهرهای مکه مکرمه، مدینه منوره، ریاض و منطقه مرزهای شمالی عربستان در عملیاتهای هم زمان، اقدام به بازداشت این افراد کرده است.

کد مطلب 609763

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