فرهنگ و اعتقاد دینی ستون فقرات جامعه ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر امروز در نخستین نشست فعالان عرصه فرهنگ دینی با بیان اینکه امروز فرهنگ ناب اسلامی در معرض تهاجم قرار دارد، اظهار داشت: دشمنان اسلام به دنبال این هستند که ایده شوم فرهنگ غربی را در جامعه ما ترویج دهند.

وی بسط آگاهی و فضائل اخلاقی و زمینه سازی مناسب برای امر به معروف و نهی از منکر را از جمله برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی در قانون برنامه چهارم توسعه عنوان کرد و یادآور شد: تهیه طرح جامع ترویج توسعه فرهنگ نماز، حمایت از پژوهشهای راهبردی در زمینه اعطای معرفت دینی، توسعه فعالیت های قرآنی، تهیه طرح جامع فضاهای مذهبی، تقویت سهم کتابخانه ها در حوزه دین، تهیه طرح جامع همگرایی مذاهب و توسعه مشارکت ها ی مردمی در عرصه فرهنگ دینی را از دیگر برنامه های این سازمان در قانون برنامه چهارم توسعه است.

وی از وجود 800 هیئت مذهبی به صورت رسمی در این استان خبر داد و یاد آور شد: هیئت های مذهبی در راستای بهبود فعالیت های دینی برنامه های خوبی انجام داده اند.

حجت السلام لطفیان با اشاره به برگزاری گفتمان های دینی در مساجد، مدارس و دانشگاههای سطح استان گفت: در حال حاضر هزار مسجد خراسان جنوبی دارای پرونده هستند.

وی مبلغین اعزامی به روستاهای خراسان جنوبی را دو هزار و 445 نفردر سال جاری عنوان نمود و تصریح کرد: در راستای استفاده ازشبکه اینترانت تبیان رتبه 5 کشوری را کسب نموده ایم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی میانگین ماهیانه کاربران اینترانت تبیان را 15 هزار نفر اعلام و خاطر نشان کرد: پیگیری های لازم برای برخوردار شدن سایر شهرستان های این استان در دست اقدام صورت گرفته است.

وی در خصوص دبیرستان علوم و معارف اسلامی بیرجند گفت: این دبیرستان در سال گذشته با یک کلاس افتتاح شد که امسال به 2 کلاس ارتقاء یافته است.

لطفیان از نا کافی بودن اعتبارات ساخت دبیرستان صدرا بیرجند خبر داد ابراز امیدواری کرد: با اختصاص بودجه لازم به دبیرستان صدرا، ساختمان این دبیرستان به زودی تکمیل و آماده بهره برداری شود.

در این نشست که با حضور جمعی از نمایندگان شورای هیأتهای مذهبی، کانون مداحان، انجمن های اسلامی، جامعه قرآنی، بانوان فرهنگی، روحانیون مستقر و طرح هجرت و امامان جماعت مساجد استان برگزار شد، نماینده هر یک از گروهها پیشنهادات و خواسته های خود را در حضور استاندار مطرح کردند.