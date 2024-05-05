به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه مسیرهای روستایی در شهرستان دشتی که در پی بارندگی دچار انسداد شده بود، با فروکش کردن رودخانه‌های محلی، بازگشایی شد، هرچند به رویه برخی جاده‌ها خسارت وارد شد که راهداران پیگیر ترمیم آن هستند.

اخترشناس افزود: تنها محور فرعی شیرینو کنگان به گله دار در استان فارس به دلیل ریزش ترانشه ها مسدود است که ۱۳ نیروی راهداری با هفت دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در تلاش برای رفع خطر و بازگشایی این جاده هستند.

وی یادآور شد: سایر محورهای استان باز و نیروهای راهداری با تمام توان عملیات هدایت آب‌های سطحی، رفع آب گرفتگی و پاکسازی سطح محورها را انجام داده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر با اشاره به هشدار هواشناسی درباره نفوذ یک سامانه بارشی طی روز سه‌شنبه خاطرنشان کرد: کاربران جاده‌ای می‌توانند از طریق تماس با شماره ۱۴۱ یا مشاهده سایت اینترنتی در جریان آخرین وضعیت راه‌های استان و کشور قرار بگیرند.