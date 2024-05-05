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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۴۷

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی:

جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد

جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد

تبریز-نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد،این احترام باید تنها مختص یک روز در سال نباشد بلکه در طول سال این تکریم باید صورت پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدعلی آل‌هاشم ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر و تجلیل از منتخبان اظهار کرد: نگاه اسلام به کارگر، نگاه قدرشناسانه است ولی نگاه نظام‌های سرمایه‌داری به کارگران نگاه بهره‌گیرانه و استثمارگرانه می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد، افزود: این احترام باید تنها مختص یک روز در سال نباشد بلکه در طول سال این تکریم باید صورت پذیرد. کار و کارگر باید به یک ارزش جاری تبدیل شود و همه خود را به معنای واقعی مدیون کارگر بدانند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ارزشمندی کارگر در مرحله اول ناشی از کار است، خاطرنشان کرد: جهش تولید با مشارکت مردم که توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال جدید نامگذاری شده است بدون تلاش کارگران امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: دولت و مجلس برای بهبود کسب و کار توان مضاعف را به‌کار گیرند و برای تحقق این امر شعار کافی نیست و کارگران انتظار دارند اقدام عملی رخ دهد. تأمین امنیت شغلی جز مسائل مهم جامعه کارگری است و حقوق و مزایای کارگر متناسب با شرایط اقتصادی باید در نظر گرفته شود.

آیت‌الله آل‌هاشم با بیان اینکه معیشت یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری است، تصریح کرد: باید به تأمین مسکن کارگران و ساماندهی قراردادهای کار توجهی بیشتری کرد. کارگر و کارفرما ۲ بال پرواز هستند که دولت و مجلس باید با سیاست‌گذاری درست رابطه منصفانه بین این ۲ بال را ایجاد کند.

کد مطلب 6097648

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