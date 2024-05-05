به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدعلی آل‌هاشم ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر و تجلیل از منتخبان اظهار کرد: نگاه اسلام به کارگر، نگاه قدرشناسانه است ولی نگاه نظام‌های سرمایه‌داری به کارگران نگاه بهره‌گیرانه و استثمارگرانه می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد، افزود: این احترام باید تنها مختص یک روز در سال نباشد بلکه در طول سال این تکریم باید صورت پذیرد. کار و کارگر باید به یک ارزش جاری تبدیل شود و همه خود را به معنای واقعی مدیون کارگر بدانند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ارزشمندی کارگر در مرحله اول ناشی از کار است، خاطرنشان کرد: جهش تولید با مشارکت مردم که توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال جدید نامگذاری شده است بدون تلاش کارگران امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: دولت و مجلس برای بهبود کسب و کار توان مضاعف را به‌کار گیرند و برای تحقق این امر شعار کافی نیست و کارگران انتظار دارند اقدام عملی رخ دهد. تأمین امنیت شغلی جز مسائل مهم جامعه کارگری است و حقوق و مزایای کارگر متناسب با شرایط اقتصادی باید در نظر گرفته شود.

آیت‌الله آل‌هاشم با بیان اینکه معیشت یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری است، تصریح کرد: باید به تأمین مسکن کارگران و ساماندهی قراردادهای کار توجهی بیشتری کرد. کارگر و کارفرما ۲ بال پرواز هستند که دولت و مجلس باید با سیاست‌گذاری درست رابطه منصفانه بین این ۲ بال را ایجاد کند.