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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۲۳

پایگاه سگ های زنده یاب در هلال احمر استان سمنان ایجاد شد

پایگاه سگ های زنده یاب در هلال احمر استان سمنان ایجاد شد

سمنان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت امداد و نجات و درمان هلال احمر استان سمنان گفت: به منظور افزایش امداد رسانی، پایگاه آنست در هلال احمر استان سمنان ایجاد شد.

محمد پهلوانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: فضایی در حدود 500 متر مربع در محوطه ساختمان معاونت امداد و نجات نگهداری و تمرین دو قلاده سگ زنده یاب در نظر گرفته شده و دو نفر امدادگر آموزش دیده نیز به عنوان مربی فعالیت می نمایند.

وی با بیان اینکه سگهای زنده یاب نقش تاثیر گذاری در عملیات های تجسس و امدادی ایفا کرده، خاطرنشان کرد: در زلزله بم 67 نفر از زیر آوار توسط این سگها نجات یافته اند.

پهلوانیان خاطر نشان کرد: با ایجاد این پایگاه از این پس در عملیات های داخل و خارج استان از توان آنها بهره گرفته می شود.

کد مطلب 609765

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