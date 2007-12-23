پایگاه سگ های زنده یاب در هلال احمر استان سمنان ایجاد شد

محمد پهلوانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: فضایی در حدود 500 متر مربع در محوطه ساختمان معاونت امداد و نجات نگهداری و تمرین دو قلاده سگ زنده یاب در نظر گرفته شده و دو نفر امدادگر آموزش دیده نیز به عنوان مربی فعالیت می نمایند.
وی با بیان اینکه سگهای زنده یاب نقش تاثیر گذاری در عملیات های تجسس و امدادی ایفا کرده، خاطرنشان کرد: در زلزله بم 67 نفر از زیر آوار توسط این سگها نجات یافته اند.
پهلوانیان خاطر نشان کرد: با ایجاد این پایگاه از این پس در عملیات های داخل و خارج استان از توان آنها بهره گرفته می شود.
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