به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی عصر یکشنبه در نخستین همایش معلم ماندگار (تجلیل از معلمان بازنشسته بالای ۸۰ سال استان)، با بیان اینکه معلمان نقش اصلی و تأثیرگذار در توسعه و بالندگی جامعه دارند و باید توجه به جایگاه این قشر صورت گیرد، گفت: بزرگترین مؤلفه قدرت یک کشور، نیروی انسانی است.

وی نقش معلمان را در تربیت نیروی انسانی توانمند و متعهد را بی‌بدیل و اساسی عنوان کرد و ادامه داد: عامل ماندگاری معلمان، تربیت شاگردانی است که در جامعه منشأ خدمات می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه معلمی به معنای واقعی کلمه، عشق است با همین دلیل است که معلم عاشقانه در مسیر تعلم و تربیت قدم بر می‌دارد، گفت: معلمان با تعهد بالای خود برای تحقق جامعه پیشرفته تلاش کردند و نتیجه آن در وجود نیروهای متخصص و توانمند در بخش‌های مختلف به عبنه قابل مشاهده است.

خاتمی افزود: اثرگذاری معلم روی دانش آموزان منحصر به مسائل علمی نیست بلکه رفتار و منش معلمان بر روی دانش آموزان در ابعاد مختلف تأثیرگذار است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان نیز در این همایش، گفت: جامعه فرهنگی استان زنجان، همواره با تربیت نیروی انسانی توانمند، متعهد و مؤمن برای تحقق جامعه پیشرفته تلاش کرده است.

علی اسماعیلی افزود: معلمان پیشکسوت، ستارگان بی‌بدیل علم و دین هستند و اگر جامعه در عرصه تمدنی، دینی و انقلابی مصمم و پایدار مانده این مهم حاصل مجاهدت‌های معلمان است.

وی با بیان اینکه شغل معلمی یکی از حساس‌ترین و پرمسئولیت ترین شغل‌های جامعه است، ادامه داد: جانفشانی‌های جوانان انقلاب و مجاهدان علم و پژوهش همه و همه نتیجه انتشار علم و معرفتی بوده که خداوند در وجود معلمان نهاده است.

اسماعیلی با اشاره به راه اندازی موزه آموزش و پرورش استان در دبیرستان ماندگار شریعتی شهر زنجان، افزود: ایجاد این موزه تاثیری مهم در نشان دادن وضعیت نظام آموزشی در گذشته دارد.

در نخستین همایش معلم ماندگار از معلمان بازنشسته بالای ۸۰ سال استان تجلیل شد.