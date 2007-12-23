تعامل فراکسیون های اکثریت و اقلیت مجلس هفتم منطقی بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس دوم مجلس که در حاشیه گشایش نمایشگاه نگاهی به فعالیتهای صندوق مهر امام رضا (ع) در مجموعه بهارستان با خبرنگاران گفتگو می کرد اظهار داشت: مجلس هفتم بر این عزم و اراده بود که با عقلانیت و دانش و تعامل اخلاقی و منطقی راه را برای افزایش کارآمدی و کارایی نهاد قانونگذار هموار کند.

او که در خصوص ویژگیهای فراکسیون های مختلف مجلس هفتم و تاثیر کارکرد آنها در پیشبرد اهداف این مجلس سخن می گفت ادامه داد: تعامل مجلس با دولت و تعامل اعضای فراکسیون های اقلیت و اکثریت تعاملی منطقی و در چارچوب مصالح نظام و در جهت ارتقا کار آمدی مجلس بوده که الگوی موفقی برای آیندگان خواهد بود.

نماینده قزوین خاطرنشان کرد: به هر میزان که در جهت ارتقا عقلانیت و محوریت علم و دانش و دیدگاههای کارشناسی و تعامل اخلاقی گام برداشته شود ، فاصله مان با ایده آل ها کم خواهد شد ، باید قله های بلند را مد نظر قرار داد و با شتاب بیشتر به سوی آنها حرکت کرد.

ابوترابی فرد در پاسخ به سئوالی در خصوص وجه تمایز فراکسیون اکثریت در مجالس ششم و هفتم اظهار داشت: شاید در فاصله کوتاه نتوان به این مسئله پرداخت اما نگاه اکثریت در مجلس ششم با نگاه اکثریت در مجلس هفتم کاملا متفاوت بوده است.

وی تصریح کرد: فراکسیون اکثریت مجلس هفتم به تحکیم پیوند بین نهادهای نظام می اندیشد و تحکیم این روابط را از عوامل کلیدی اقتدار نظام می داند در صورتی که برخی در گذشته به شکاف در درون حاکمیت فکر می کردند.

ابوترابی ادامه داد : آنها از ابزارهایی که در اختیار داشتند برای ایجاد شکاف و عمیق تر نشان دادن فاصله بین نهادهای نظام بهره می گرفتند که این نگرش با نگرش اکثریت مجلس هفتم کاملا متضاد است.

این نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان متذکر شد: در مجلس هفتم با اعتقاد به این که رهبری نظام به واسطه جایگاه حقوقی و حقیقی خود نقش بسیار محوری در تحکیم پیوندها ، افزایش کارآمدی نظام و اقتدار نظام اسلامی و جهان اسلام دارند ، به جایگاه ایشان نگاه ویژه ای داریم و معتقدیم باید راه برای استفاده بایسته از این جایگاه رفیع و برجسته هموار گردد وبسیاری از موفقیت های امروز ما ثمره این نگرش است.

وی متذکر شد: نگاه ما به جریانات سیاسی در مجلس هفتم این است که راه را برای همراهی و حضور موثر جریانات سیاسی همسو با نظام که به مبانی فکری حضرت امام خمینی (ره) و به رهبری نظام اسلامی اعتقاد دارند و اسلام را دینی جامع و دارای بالاترین قابلیت و ظرفیت برای اداره جوامع می دانند و به آن باور دارند همواره کنیم .

نایب رئیس مجلس گفت : اکثریت مجلس هفتم در طول 4 سال فعالیت این دوره قانونگذاری همه تلاش خود را به کار گرفت تا دیدگاه های جریانات سیاسی همسو با نظام اسلامی را به یکدیگر نزدیک کند و از این زاویه نیز تفاوت فاحشی بین دو جریان اکثریت در مجالس ششم و هفتم به چشم می خورد .

ابوترابی فرد در پایان گفت: امروز شرایطی بر نظام جمهوری اسلامی حاکم است و موقعیتی که نظام از آن برخوردار است ثمره نگرش اصولگرایانه به مسائل است که امیدواریم بتوانیم با ایمان و با شتاب در راه حق گام برداریم .

نمایشگاه نگاهی به فعالیت ها و دستاوردها و برنامه های صندوق مهر امام رضا (ع) از امروز به مدت یک هفته در محل دائمی نمایشگاههای خانه ملت در مجموعه بهارستان در مجلس شورای اسلامی برپا شده است و تا آخر هفته ادامه خواهد داشت.