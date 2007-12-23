"نقد سینما" آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "نقد سینما" با یادداشت سردبیر آغاز می‌شود و در ادامه می‌پردازد به مطلبی به قلم رئیس حوزه هنری، رئیس سازمان توسعه سینمایی سوره، مقاله‌ای درباره آسیب شناسی سینمای انیمیشن ایران و بحران‌های سینمایی در بوته نقد.

بخش سینمای ایران شامل مطالبی است چون رویدادهای سینمای ایران، گفتگو با عبدالله علیمراد انیماتور، سینمای کودک و نوجوان از نگاه اهالی سینما، گفتگو با محمد زرین دست کارگردان و بازیگر "سرگیجه"، مطلبی به بهانه بازسازی سینماهای حوزه و پرونده سینمای کودک.

این پروند شامل مطالبی است چون برای کودک یا درباره کودک، ویژگی های کلی سینمای کودک، سینمای کودک سینمای استراتژی، نگاهی به زندگی و آثار هوشنگ مرادی کرمانی، کودکی به نام سینمای کودک، به نام کودک به کام ...، نگاهی آسیب شناختی به سینمای کودک، عشق هیچ طرفه و مروری بر تاریخ سینمای کودک در ایران.

بخش سینمای جهان هم می‌پردازد به راز ماندگاری والت دیسنی، انیمیشن های اسکاری، گفتگو با عوامل سازنده انیمیشن "شرک 3"، چهره‌های سینمای جهان و انیمیشن‌های برتر سال. میزگرد تخصصی سینمای ایران، عناصر فیلمنامه‌نویسی روایی، قالب فیلمنامه را بشناسیم، گزارش بانک فیلمنامه، گفتگو با مجید قناد، عمو پورنگ دوست‌داشتنی، گفتگو با فریبا شاهین‌مقدم مدیر دوبلاژ، اخبار دوبله، گفتگو با جمشید لایق و ... به کار این شماره پایان می دهد.

هفدهمین شماره ماهنامه سینمایی "نقد سینما" ویژه آذرماه 86 به صاحب امتیازی حوزه، مدیر مسئولی دکتر حسن بنیانیان و سردبیری عزیزالله حاجی‌مشهدی در 88 صفحه با قیمت 900 تومان منتشر شد.